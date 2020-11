Ad una settimana esatta dall’Amazon Black Friday, partono le offerte più scontate per il popolare e-commerce che, come sempre, interessano tutte le categorie merceologiche. Per quanto riguarda l’elettronica e più in particolare gli smartphone, molti prodotti Samsung sono in promozione da quest’oggi 20 novembre e in realtà fino al prossimo 30 novembre o almeno fino ad un pure probabile esaurimento delle scorte.

Per chi ha davvero un budget esiguo a disposizione ma non vuole accontentarsi del meno accessoriato degli smartphone, la promozione più indicata al momento è quella per il Samsung Galaxy M11. Con soli 149 euro è comunque possibile beneficiare di un display da 6.4″ HD+ TFT, 3 Fotocamere, 32 GB di memoria espandibili e una super batteria da 5000 mAh. La disponibilità del prodotto è immediata e la consegna prevista entro mercoledì prossimo 25 novembre.

Offerta SAMSUNG Galaxy M11, Smartphone, Display 6.4" HD+ TFT, 3 Fotocamere,... Galaxy M11 dispone di una batteria di lunga durata da 5.000 mAh e...

Il display Infinity-O da 6,4" HD+ e l’audio Dolby Atmos di Galaxy...

Si viaggia su un altro segmento di mercato con il Samsung Galaxy M51, ma pur sempre ad un prezzo scontato proprio grazie alle ultime offerte Amazon Black Friday. Il dispositivo è acquistabile ora a 329 euro con ben 70 euro di sconto ed ha di certo tra i suoi punti di forza il display da 6.7″ Super AMOLED Plus, le 4 Fotocamere principali, 128 GB di memoria espandibili, 6 GB di RAM e la batteria da 7000 mAh.

Offerta Samsung Galaxy M51, Smartphone, Display 6.7" Super AMOLED Plus, 4... Con la batteria da 7.000 mAh di Galaxy M51 puoi guardare un film o...

Vivi un'esperienza di visione completamente immersiva con il display...

Tra le promozioni Samsung attuali, viene garantito anche un considerevole sconto per il recentissimo Samsung Galaxy S20 FE. Il prezzo previsto per le offerte Amazon Black Friday è di 649 euro, con un risparmio totale rispetto al valore di listino di ben 120 euro.

Samsung Smartphone Galaxy S20 FE 5G, Display 6.5" Super AMOLED, 3... Galaxy S20 FE 5G vanta colori audaci e design che attira...

Il Galaxy S20 FE 5G è audace all'interno e all'esterno. Il display...

Oltre gli smartphone Samsung vale la pena citare anche lo sconto di cui usufruisce da oggi in poi il Galaxy Watch 2. Da 219 euro di listino, ora è possibile acquistare il dispositivo indossabile a soli 149 euro. Naturalmente non sono previste spese di spedizione e la consegna è programmata entro e non oltre mercoledì prossimo 25 novembre.