Com’è finito Doc Nelle tue Mani? In molti hanno visto il finale della prima stagione della serie con Luca Argentero e sanno anche che ha preso il via il conto alla rovescia in attesa di avere le prime informazioni sulla seconda stagione già annunciata. Le riprese inizieranno a Marzo, salvo cambiamenti, e gli sceneggiatori sono già a lavoro sulla sceneggiatura che prevede il ritorno di Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti e di tutti gli altri protagonisti che hanno fatto grande questa prima stagione, forse all’appello mancherà Gianmarco Saurino?

Proprio lui, l’attore che veste i panni di Lorenzo Lazzarini, ha regalato un doppio colpo di scena a questo finale di prima stagione e se in un primo momento lo ha fatto raccontando ad Andrea quello che sapeva su Sardoni e i suoi imbrogli, in un secondo lo ha fatto annunciando di aver preso un’aspettativa per rimettere insieme i pezzi dopo tutto quello che è successo. Lazzarini quindi ha lasciato temporaneamente l’ospedale dopo quello che ha vissuto con Giulia, il suo crollo e le verità taciute, lo vedremo tornare in Doc Nelle tue Mani 2?

Questo è quello che abbiamo desiderato sin dall'inizio.

Questo è quello che doveva succedere.

Chi tornerà di sicuro sono i quattro specializzandi che ci hanno conquistato in questi mesi. Alba ha finalmente capito qual è la sua strada e così ha rinunciato a chirurgia per rimanere nel reparto che è diventato “ormai la sua famiglia” comunicandolo alla madre che dice no ad un rapporto madre figlia al di fuori del lavoro. La nostra bella dottoressa riesce comunque ad andare avanti proprio grazie a Riccardo presentandosi a casa sua e concedendosi una notte d’amore con lui.

"Ognuno ha i suoi segreti"

Anche Gabriel è destinato a rimanere. Dopo il suo terremoto emotivo e il tentativo di lasciare tutto per tornare al suo villaggio e ai suoi obblighi, alla fine ha deciso di rimanere in ospedale e al fianco di Elisa.

E Andrea Fanti? Il dottore protagonista ha rischiato di perdere tutto per via di Sardoni almeno fino a che proprio Lorenzo non ha rivelato la verità nonostante le sue minacce. Marco e la moglie sono stati quindi arrestati mentre Andrea può finalmente tornare alla sua vita in corsia accanto ai suoi ragazzi ma, soprattutto a Giulia. Quest’ultima ha chiesto il trasferimento perché consapevole di non poter competere con Agnese ma Andrea la prega di non andare via perché l’ospedale ha bisogno di lei e anche lui.

"Questo ospedale ha bisogno di te.

Io ho bisogno di te."



Tema della serata e momento clou del finale di Doc Nelle tue Mani è stata proprio la strana malattia di Agnese che subito si è rivelata essere un’infezione. In molti hanno pensato proprio al Coronavirus convinti che la serie volesse affrontare l’argomento ma non è stato così anche se ci è andata davvero molto vicina con la Candida Auris, un superfungo patogeno che uccide in pochi giorni. Com’è finito Doc Nelle tue Mani per lei? I fan hanno lasciato Agnese in un letto di ospedale in via di guarigione grazie all’intuizione di Giulia, cosa ne sarà del suo ritorno alla vita e della consapevolezza che ama ancora Andrea?