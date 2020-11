Il momento di chiedersi cosa ne sarà di Andrea Fanti e i suoi è arrivato. Giovedì andrà in onda il gran finale della prima stagione consapevoli del fatto che Doc Nelle tue Mani 2 ci sarà. Il seguito è stato annunciato ormai da tempo, sin da quando i primi episodi della serie con Luca Argentero hanno fatto segnare il botto nel prime time di Rai1, anche se solo giovedì sera scopriremo da dove potrà ripartire la vita di Andrea Fanti dopo questo finale e nei nuovi episodi.

Il dottor Andrea Fanti ha una denuncia da affrontare, la stessa che ha dato il via alle indagini che lo hanno portato via dal suo ospedale, mentre la moglie si è sentita male e adesso dovrà affrontare una serie di esami per capire cosa le sia successo. Dopo quello che è successo a suo figlio, Andrea non ha intenzione di perdere la moglie ma, soprattutto, non si lascerà sfuggire nemmeno un sintomo in attesa di capire a cosa sia dovuto il suo malore. Siamo sicuri però che la questione troverà soluzione in questo finale della prima stagione e nella seconda vedremo tutt’altro.

Ecco il promo dell’ultimo episodio di Doc Nelle tue Mani in onda giovedì:

Le prime anticipazioni su Doc Nelle tue Mani 2 arrivano proprio da Francesco Arlanch, papà della serie insieme a Viola Rispoli, che non solo conferma i nuovi episodi ma anche il fatto che il Coronavirus ne farà parte. Lo stesso ha spiegato che non potrà girarsi dall’altra parte in quando la serie è ambientata nella Milano contemporanea e quindi non potrà far a meno di raccontare la pandemia anche se non ha rivelato ancora in “che forma e misura”.

La seconda stagione è in scrittura e le riprese, salvo complicazioni, dovrebbero iniziare a marzo e andare avanti fino all’estate, questo significa che la messa in onda potrebbe essere confermata già in autunno magari proprio con un episodio a serata come sta succedendo adesso e in pieno stile americano. I punti da valutare e le cose da risolvere saranno tante perché gli stessi attori hanno confermato che molte situazioni rimarranno in sospeso a cominciare dai sentimenti di Alba e Riccardo e finendo a Gabriel, ad un bivio tra quello che deve essere e quello che vorrebbe essere. Ciliegina sulla torta rimane la questione Andrea Fanti, la situazione legale che lo vede coinvolto si risolverà in questo finale o si trascinerà fino all’inizio della seconda stagione? Le prime risposte le scopriremo insieme giovedì sera.