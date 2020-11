Doc Nelle tue Mani verso il gran finale con un altro colpo di scena? Il fatto che la produzione sapeva sin dall’inizio che la fiction con Luca Argentero avrebbe avuto un seguito, lascia pensare (e sperare) che l’ultimo episodio di Doc Nelle tue Mani non sia scontato e che riesca a tenere il pubblico con il fiato sospeso magari con una rivelazione sullo stato di salute di Agnese o, ancora peggio, lasciando Andrea Fanti fuori dall’ospedale che tanto ama e lontano dai suoi pazienti per via del processo che potrebbe vederlo protagonista.

Nell’episodio dal titolo “Io ci sono”, le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l’appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre e salvarla perché, come dice nel promo di questo finale, non vuole perdere anche lei. A peggiorare le cose e la situazione ci pensano le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica che rischiano di allontanarlo dall’ospedale definitivamente.

Ecco il promo dell’ultimo episodio di Doc Nelle tue Mani:

A questo punto, a meno che Sardoni non rinsavisca e salvi l’amico di sua spontanea volontà magari dispiaciuto per quello che sta succedendo ad Agnese, toccherà a Lorenzo fare la sua parte proprio come richiesto da Giulia la scorsa settimana. Sarà lui a salvarlo in quest’ultimo episodio di Doc Nelle tue Mani permettendogli di non essere mandato via dall’ospedale e andare incontro a colpe non sue? Il giovane dottore si è accorto che è Sardoni la mente dietro tutto questo ma avrà il coraggio di dirlo dopo che lui lo ha minacciato per via della sua dipendenza?

Dall’altro lato ci sono Gabriel, che sembra essere sparito nel nulla schiacciato dai suoi doveri che, forse, non vuole più compiere, e anche Alba che, appena riconciliatasi con Riccardo, sembra pronta a cambiare reparto. Cosa ne sarà dei personaggi in bilico in Doc Nelle tue Mani in questo gran finale in onda questa sera su Rai1?