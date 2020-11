Il regolamento di Amici di Maria De Filippi 2020/2021 è stato svelato ai concorrenti dalla conduttrice insieme alle regole anti Covid-19: i ragazzi non potranno uscire dalle casette in cui si trovano e dovranno cucinare, pulire e fare le faccende domestiche in piena autonomia.

Il regolamento di Amici di Maria De Filippi 2020/2021 prevede che i banchi non siano mai definitivi. Non c’è un limite dato ai professori per l’assegnazione dei banchi perché i concorrenti saranno continuamente a rischio eliminazione. I casting, infatti, si sono svolti dinanzi alla produzione ma i professori non erano presenti e vedono per la prima volta dal vivo i ragazzi adesso.

I professori possono assegnare banchi in seguito alle esibizioni dei cantanti e dei ballerini. Nel caso in cui più docenti della stessa disciplina fossero interessati ad uno stesso concorrente, sarà il concorrente a decidere con chi lavorare.

Di settimana in settimana, i professori assegneranno brani ai concorrenti, tra inediti e cover. Ogni settimana il compito dei titolari del banco è quello di dimostrare di aver capito l’incarico assegnato dal docente di riferimento. Qualora l’esibizione non dovesse soddisfare le aspettative del professore, il cantante o il ballerino potrà essere messo a rischio. I casting, infatti, non si fermano mai e i docenti potrebbero aver trovato altri cantanti o altri ballerini più meritevoli di quelli attualmente con la maglia.

I docenti potranno sostituire i concorrenti titolare del proprio banco in continuazione, con due modalità:

1. Sostituzione immediata: il docente può eliminare il concorrente al quale ha assegnato il banco e sostituirlo con un altro più meritevole;

2. Sfida: il docente può proporre l’eliminazione di un altro concorrente della stessa disciplina, non scelto da lui al momento dell’accesso al programma. In questo caso, la sfida verrà giudicata da un esterno.

In sostanza, Amici pone in sfida i concorrenti – di canto e di ballo – ma anche i professori che potranno proporre per l’eliminazione concorrenti della propria disciplina ma non scelti da loro, bensì dai colleghi. Arisa potrebbe proporre per l’eliminazione un concorrente scelto da Zerbi, la Celentano potrebbe proporre per l’eliminazione un concorrente scelto dalla Cuccarini e così via.

La novità dell’edizione riguarda gli inediti: i concorrenti potranno presentare i propri inediti alle radio fin da subito, con il supporto del prof di canto di riferimento che monitorerà costantemente i progressi dell’allievo anche negli store digitali. I docenti diventano a tutti gli effetti guide per il talento in questione: lo aiuteranno nelle fasi creative e nella fase di produzione, affiancandogli un producer.