Il nuovo singolo di Fabrizio Moro è Melodia Di Giugno. Il brano apre la nuova raccolta di brani annunciata dal cantautore romano, che sarà disponibile in CD e vinile, oltre che sulle piattaforme di streaming.

I primi passi della nuova raccolta di Fabrizio Moro sono stati mossi a maggio, in occasione della pubblicazione di Il Senso Di Ogni Cosa, già presente nell’album Barabba del 2009.

Melodia Di Giugno è stata scelta per la rotazione radiofonica e si tratta di una ballad in cui il passato scivola via con una nota di amarezza, ma che aiuta anche a imparare le lezioni del passato.

Fabrizio Moro aveva presentato la nuova raccolta, sottolineando le motivazioni delle scelte fatte per i brani inseriti in tracklist, della quale fa parte anche Melodia Di Giugno.

In queste settimane, Fabrizio Moro è anche impegnato nella sceneggiatura di un film – Ghiaccio – insieme ad Alessio De Leonardis. La trama si basa sulla storia di un pugile romano, cresciuto in un quartiere di fantasia. La pellicola è attesa nelle sale cinematografiche nel 2021.

Guardami, adesso sono fragile

E non trovo la ragione per comprendere

Che la felicità non è distante quanto sembra

In certi attimi che passano da qui

Immagino che tu

Sappia comprendermi

Le cose che vanno non torneranno mai

Tra quelle che hai perso, qualcosa troverai

Per un momento ricordami

O giù di lì, o giù di lì

I giorni di giugno, ora passano, ora passano così, na, na, na-na, na

Le tracce di una storia, i ricordi delle tue inquietudini

E le promesse fatte contro tutte quante le abitudini

E poi capire che

Non ho che te

Non ho che te

La, la-la-la, la-la-la, la-la-la

La, la-la-la, la-la-la

I giorni di giugno, ora passano, ora passano così

Le tracce di una storia, i ricordi delle tue inquietudini

E le promesse fatte contro tutte quante le abitudini

E poi capire che

Non ho che te

Non ho che te