Viene annunciata oggi la tracklist di Canzoni D’Amore Nascoste di Fabrizio Moro, in uscita il 20 novembre. Il nuovo album di Fabrizio Moro è disponibile in pre-order da oggi, su etichetta Fattoria del Moro, distribuito da Believe.

La tracklist di Canzoni D’Amore Nascoste di Fabrizio Moro comprende 11 canzoni, di cui 2 inediti, ovvero: Nun C’Ho Niente e Voglio Stare Con Te, disponibili dalla data di uscita del disco.



Il lavoro è anticipato dal singolo Melodia Di Giugno che apre anche la tracklist di Canzoni D’Amore Nascoste di Fabrizio Moro: è infatti la prima traccia dell’album in vendita dal prossimo 20 novembre in versione CD, vinile, in digitale e sulle piattaforme streaming.

Melodia Di Giugno sarà disponibile in rotazione radiofonica dallo stesso giorno ed è una delle 9 canzoni edite, che vengono adesso rispolverate dall’artista e dotate di nuova luce, interamente ricantate, risuonate e con nuovi arrangiamenti.

Del disco fanno parte brani come Domani, Il Senso Di Ogni Cosa e Canzone Giusta ma anche Sangue Nelle Vene, Intanto, 21 Anni e L’illusione (Sempre w L’Amore). Chiude la tracklist di Canzoni D’Amore Nascoste di Fabrizio Moro il brano Non è La Stessa Cosa.

Tracklist di Canzoni D’Amore Nascoste di Fabrizio Moro

Melodia di Giugno

Domani

Nun c’ho niente (inedito)

Il senso di ogni cosa

Canzone giusta

Sangue nelle vene

Intanto

21 anni

Voglio stare con te (inedito)

L’illusione (sempre w l’amore)

Non è la stessa cosa

I prossimi progetti di Fabrizio Moro

Non solo il nuovo album: Fabrizio Moro ha annunciato di volersi cimentare con il mondo del cinema. Il suo primo film si intitola Ghiaccio e le riprese inizieranno nel 2021. Fabrizio Moro inizierà a girarlo a gennaio, con Alessio De Leonardis. Ad aggiornare i fan sul proseguimento della sua opera prima è stato lo stesso Moro comunicando già a luglio di aver terminato il lavoro sul copione.