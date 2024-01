Fabrizio Moro a Roma nel 2024, in concerto al Palazzo dello sport. Un appuntamento speciale è ciò che è in programma per il mese di maggio nella sua città Natale. Fabrizio Moro sarà in concerto sabato 25 maggio al Palazzo dello sport di Roma per la data-evento live dal titolo Una Vita Intera.

Durante il concerto, Fabrizio Moro emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico – quelli di una vita intera, appunto.

Sul palco sarà accompagnato dalla band composta da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

I biglietti per il concerto di Fabrizio Moro a Roma nel 2024 sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti alla newsletter dell’artista, dalle ore 14.00 di martedì 16 gennaio. Dalle ore 14.00 di mercoledì 17 gennaio, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

I prezzi dei biglietti vanno dai 69 euro per un posto nella tribuna numerata gold ai 40 euro del settore più economico che consente di occupare un posto nel terzo anello laterale numerato.

Un biglietto per la tribuna numerata costa 66 euro, uno per la tribuna numerata laterale costa 59 euro.

Per un posto nel parterre in piedi bisognerà pagare 45 euro, la stessa cifra per un posto nel terzo anello numerato oppure nella tribuna laterale numerata con visibilità limitata.

Prezzi dei biglietti per Fabrizio Moro a Roma nel 2024