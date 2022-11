Esce Senza Di Te di Fabrizio Moro, il nuovo singolo che anticipa il prossimo album in uscita nella primavera 2023. Sarà in radio da venerdì 18 novembre, scritto da Fabrizio e prodotto e arrangiato da Giordano Colombo, dallo stesso Fabrizio Moro e da Roberto Cardelli.

Il risultato è un pezzo trascinante, romantico ma non stucchevole, poetico ma non snob, urbano ma non metropolitano.

Senza Di Te di Fabrizio Moro è un brano d’amore coinvolgente e capace di evocare ricordi, richiamando uno stile contemporaneo e un’eleganza d’altri tempi, restituendo un colore pop alla canzone d’autore.

I concerti di Fabrizio Moro a dicembre

Fabrizio Moro torna sul palco a dicembre per il gran finale de La Mia Voce Tour 2022. Dopo la tournée estiva, Fabrizio Moro sarà protagonista di due importanti appuntamenti nei palasport. Si esibirà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 18 dicembre e al Palazzo dello Sport di Roma il 21 dicembre.

Ad accompagnare sul palco Fabrizio Moro una band d’eccezione composta da: Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari, Roberto Maccaroni e Davide Gobello alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.