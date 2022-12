Sono stati annunciati i concerti di Fabrizio Moro nel 2023, nei teatri d’Italia per Racconti Unplugged. Il cantautore romano torna sul palco dopo i due concerti che ha tenuto a Milano e a Roma, nei palasport, pronto ad emozionare il suo pubblico in location intime e show ristretti. Nel 2023 Fabrizio Moro non si ferma e torna dal vivo ma i palchi saranno diversi da quelli appena calcati.

Il tour 2023 di Fabrizio Moro non si terrà infatti nei palazzetti della penisola ma in auditorium e teatri per consentire al pubblico di rivivere atmosfere magiche e più intime. Il nuovo progetto live è Racconti Unplugged e partirà a marzo 2023 dalla sua città Natale: Roma. Il 20 marzo sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica per poi replicare il 2 aprile.

“Ho costruito tutta la mia carriera attraverso le canzoni che ho scritto, ma soprattutto l’ho costruita facendo concerti ovunque, per più di 20 anni. Ieri sera a Roma l’ultima tappa del tour. Ripartiremo a marzo 2023 con un nuovo live dal titolo “Racconti Unplugged”. Fra qualche settimana vi anticiperò di cosa si tratta e vi racconterò cosa accadrà in questi concerti dalla forma completamente nuova e inedita per me. Vi abbraccio“, le parole i Fabrizio Moro nel comunicare le sue nuove attività.

I concerti di Fabrizio Moro nel 2023

20 marzo, Auditorium Parco Della Musica – ROMA

2 aprile, Auditorium Parco Della Musica – ROMA

4 aprile, Teatro Augusteo – NAPOLI

7 aprile, Teatro degli Arcimboldi – MILANO

13 aprile, Tuscany Hall – FIRENZE

15 aprile, Europauditorium – BOLOGNA

20 aprile, Gran Teatro Geox – PADOVA

28 aprile, Teatro Metropolitan – CATANIA

29 aprile, Teatro Golden – PALERMO

4 maggio, Teatro Colosseo – TORINO

6 maggio, Teatro Team – BARI

7 maggio, Teatro Politeama Greco – LECCE

13 maggio, Teatro Massimo – PESCARA

14 maggio, Teatro delle Muse – ANCONA

Il calendario è in aggiornamento. I biglietti sono disponibili in prevendita si TicketOne.