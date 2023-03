Il nuovo singolo di Fabrizio Moro è Tutta La Voglia Di Vivere, un’altra anticipazione dell’album che verrà e di cui il cantautore romano ha recentemente annunciato la chiusura definitiva.

Per i fan più attenti il brano è già stato eseguito dall’artista nella data zero del suo tour Live 2023 Racconti Unplugged a Orvieto, presso il Teatro Mancinelli, il 17 marzo. Adesso Tutta La Voglia Di Vivere diventerà un singolo in uscita venerdì 24 marzo. Il nuovo singolo di Fabrizio Moro è già disponibile in pre-save e pre-add.

L’ultimo album di Fabrizio Moro è Figli Di Nessuno, pubblicato nel 2019 e di cui si attende un seguito. Solamente un mese fa, il 20 febbraio, il cantautore ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo per raccontare gli ultimi sviluppi del disco.

“Sono stato diverse settimane chiuso qui, completamente chiuso, isolato da tutto“, ha spiegato il cantautore nella nota, raccontando ai suoi fan quanto sia sofferto il processo creativo che porta alla scrittura di un album. Fabrizio Moro ha raccontato che tanti fattori possono incidere sui tempi di realizzazione di un disco, da una telefonata inaspettata a un rumore, da un incontro a tanti altri imprevisti.

Per questo Fabrizio Moro si è ritrovato a riscrivere e destrutturare tanti aspetti dell’album, che probabilmente vedrà la luce durante l’estate. Solitamente gli artisti attendono il giorno dell’uscita del singolo per annunciare anche il nuovo disco, ma i cantautori sono anche e molto spesso imprevedibili.

Nello stesso 20 febbraio Fabrizio ha aggiunto che nella sera precedente era stato scritto l’ultimo verso del disco, che ha riportato: “Siamo sempre stati soli come regali mai scartati”. “Oggi finalmente abbiamo concluso le registrazioni”, ha aggiunto, accorciando dunque le distanze tra il nuovo album e Figli Di Nessuno.

