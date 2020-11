Il 2020 è stato un grande anno per “mamma” Apple. Il merito va soprattutto al lancio – attesissimo – di iPhone 12 e di tutte le sue varianti, con iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max ad essere sbarcati sugli scaffali solo negli ultimi giorni, dopo che la versione base e quella Pro hanno già fatto il loro debutto andando a registrare diversi sold out un po’ in tutto il mondo.

E se è vero che il colosso di Cupertino ha promesso di avere in serbo anche una sorpresa natalizia riservata a tutti i suoi fedelissimi e agli appassionati di tecnologia più in generale, allo stesso modo l’uscita di iPhone 12 Pro Max ha dato un nuovo scossone al mercato degli smartphone, pennellando un device potente e ammaliante. A dirlo sono anche le recensioni, come in particolare quella pubblicata dalla redazione del portale DisplayMate. Recensione, questa, che si concentra soprattutto sul display messo a disposizione sul melafonino dall’azienda capitanata da Tim Cook.

I redattori del sito hanno dato allo schermo dello smartphone top di gamma 2020 di Apple un rate di A+, il più alto di sempre, che lo ha reso “il miglior display per smartphone”. Non solo, il display di iPhone 12 Pro Max è riuscito a collezionare ben 11 record, contro i precedenti 9 di iPhone 11 Pro dello scorso anno. Nella recensione si legge quindi che a brillare sono prima di tutto l’accuratezza della calibrazione e la luminosità a schermo intero, accompagnate dalla nitidezza e dalla bassa riflettenza. Senza poi dimenticare il rapporto di contrasto elevato e la precisione dei colori, qui molto naturali.

Nella sua review, DisplayMate va pure a premiare le tecnologie messe in campo da Apple per rendere lo schermo da 6,7 pollici efficiente dal punto di vista energetico: è stato stimato un consumo di energia del 10% inferiore rispetto a quello dell’iPhone 11 Pro Max. Solo un neo macchia la reputazione dello schermo di iPhone 12 Pro Max, vale a dire la frequenza di aggiornamento, che è fissata a soli 60 Hz, mentre le società concorrenti hanno optato per 90, 120 e 144Hz.