Il 2020 è stato senza ombra di dubbio un anno caldissimo per Apple. Diversi i prodotti presentati – e poi immessi su mercato – negli ultimi mesi dal colosso di Cupertino, primo fra tutti l’attesissimo iPhone 12, melafonino che è andato a mordere gli scaffali fisici e online di tutto il mondo con tutte le sue varianti – dalla base alla Pro, passando pure per iPhone 12 Mini e Pro Max. E se è vero che la nuova gamma di smartphone ha già fatto registrare diversi sold-out e qualche prevedibile picco di vendite, allo stesso modo pare che la compagnia capitanata da Tim Cook voglia chiudere questo atipico anno con una sorpresa dedicata agli amanti dell‘hi-tech in tempo per Natale 2020.

Come si legge sulle pagine del portale MacRumors e come fatto trapelare dal noto leaker L0vetodream su Twitter, la Mela Morsicata sarebbe allora pronta per stupire fan e curiosi per le prossime festività, per un prodotto che – sempre a sentire la stessa fonte – dovrebbe avere a che fare con l’imminente stagione invernale. Per il momento è molto difficile sapere a cosa si riferisca il leaker, ma è naturale che l’hype della community sia già fioccato alle stelle in rete, tra speculazioni ed entusiasmi sulla fiducia verso una società che, come Apple, ha il più delle volte saputo stupire e ammaliare il pubblico con i suoi gioiellini tecnologici.

Possibile allora che Apple terrà un nuovo keynote nel mese di dicembre? Stando agli esperti di settore, potrebbe essere il momento giusto per presentare ufficialmente le AirTags e/o le cuffie AirPods Studio, entrambi prodotti piuttosto vociferati sul web negli ultimi mesi. Intanto teniamo le antenne ben alzate, godendoci allo stesso tempo il già citato iPhone 12, i nuovi iPad e Apple Watch, senza dimenticare i nuovi Mac con chip M1, a cui Apple ha tolto i veli solo lo scorso 10 novembre.