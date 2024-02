Eravamo rimasti alla Taylor’s Version delle prime release, ma il 2024 sarà l’anno del nuovo album di Taylor Swift. La popstar lo ha annunciato sui social lunedì 5 febbraio con tanto di copertina e data di uscita.

Il nuovo album di Taylor Swift

The Tortured Poets Department sarà il titolo del nuovo album di Taylor Swift, fuori il 19 aprile. Per il momento la star del pop non ha comunicato la tracklist, ma presto potrebbero arrivare nuovi dettagli.

Come sempre, la popstar ha fatto le cose in grande: l’annuncio del nuovo album non si è ridotto a un semplice post su Instagram. Taylor Swift ha annunciato il nuovo album mentre ritirava il Grammy Award 2024 per il suo ultimo album Midnights (2022) premiato per la categoria Migliore album pop vocale. Sempre nel contesto dei Grammy Awards, Taylor Swift ha fatto parlare di sé per una polemica nata a seguito del suo comportamento.

Celine Dion, Taylor Swift e i Grammy Awards 2024

I Grammy Awards 2024 sono stati l’occasione in cui il pubblico, con gran sorpresa, ha visto salire sul palco Celine Dion. La cantautrice sta combattendo contro la sindrome della persona rigida e da tempo si tiene lontana dalla scena pubblica per dare priorità alla sua salute. Recentemente è stato annunciato il documentario I Am: Celine Dion in cui l’artista racconta la battaglia contro la sua malattia.

Per questo il suo arrivo ai Grammy Awards ha suscitato la gioia di tantissimi fan. Celine Dion ha premiato Taylor Swift per il suo album, ma quest’ultima ha fatto discutere in quanto avrebbe ignorato la voce di My Heart Will Go On una volta salita sul palco. Sui social molti la stanno apostrofando come “irrispettosa”, ma per il momento la popstar non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

