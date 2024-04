Alcuni giorni fa la stampa internazionale ha ripreso uno sfogo di Billie Eilish presumibilmente contro Taylor Swift, dove la popstar di Bad Guy ha criticato la tendenza di alcuni artisti a pubblicare pacchetti speciali dei loro album. In una nota postata sulle storie Instagram, ora, Billie Eilish prende le distanze e fa chiarezza sulle sue affermazioni.

Cos’ha detto Billie Eilish su Taylor Swift

Nella sostanza, niente. Intervistata da Billboard, la voce di Happier Than Ever ha criticato la tendenza delle edizioni speciali degli album di alcuni colleghi solamente in termini di sostenibilità, accusando le star di essere eccessivamente attente al guadagno. “Fa salire le vendite e i numeri e fa guadagnare agli artisti più soldi”, ha detto.

Secondo alcune testate, con queste dichiarazioni Billie Eilish si sarebbe riferita soprattutto alla collega Taylor Swift. Quest’ultima, ricordiamo, è una delle popstar più prolifiche, se pensiamo che sforna un album di inediti ogni 2 anni e soprattutto ha rilanciato i suoi primi album con l’edizione Taylor’s Version. Nei fatti, però, Billie Eilish non ha mai fatto il suo nome.

Il chiarimento sui social

Raggiunta dalle polemiche, Billie Eilish si è trovata costretta a tornare sull’argomento nelle storie Instagram. Brevemente, la popstar ha specificato di non aver mai puntato il dito contro la collega di Evermore, piuttosto ha addossato anche a se stessa le responsabilità di questa tendenza dell’industria musicale. Le sue parole:

“Sarebbe carino se le persone smettessero di mettermi in bocca parole che non ho mai pronunciato e leggessero ciò che ho realmente detto. Non stavo puntando il dito contro nessuno, parlavo di un problema relativo all’industria”.

Ancora:

“Quando si tratta di varianti, tanti artisti ne pubblicano. Inclusa io. Lo dico chiaramente nell’articolo. C’è la crisi climatica e ciascuno di noi dovrebbe fare la propria parte per affrontare il problema”.

