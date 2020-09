In un’intervista rilasciata per il podcast di Matt Morgan l’ex Oasis Noel Gallagher demolisce Taylor Swift ed Ed Sheeran. Nomi non certo a caso, visto che il loro nome è il più quotato del mondo mainstream con il quale oggi, inevitabilmente, anche le popstar del mondo più classico si interfacciano con duetti e collaborazioni.

I Gallagher, lo sappiamo, non sono morbidi quando arriva il momento di esprimere un loro pensiero. A questo giro Noel Gallagher si è lasciato andare in un lungo sfogo durante il quale ha sparato a zero contro le popstar di oggi e le ha messe a confronto con le grandi star del passato. A Noel non piace la loro musica? Non è questo il problema, ma la sostanza contro lo stile. “Hanno un ca**o di aspetto fantastico”, dice il cantautore, “in realtà sono solo me**a, non dicono niente”.

Per questo Noel riflette sui dischi più venduti di oggi, che secondo lui non sono i migliori, cosa che invece succedeva quando era ragazzo. “Ora la cosa più grande che abbiamo è quella ca**o di Taylor Swift“, tuona l’ex Oasis.

Non mancano i riferimenti alle rockstar di un tempo: David Bowie e Freddie Mercury in prima fila, che dietro lo stile nascondevano un’enorme sostanza e che oggi, probabilmente, non sarebbero sopravvissuti all’era social. “Intendo rock star sgargianti”, precisa Noel Gallagher per indicare quei personaggi del rock (e non solo) che univano il talento con il coraggio.

David Bowie sfilò vestito da nazista alla stazione di Londra, stessa cosa che fece Keith Moon insieme a Viv Stanshall dei Bonzos passeggiando per il quartiere ebraico della capitale inglese. Per questo Noel Gallagher demolisce Taylor Swift ed Ed Sheeran: belli nell’aspetto e nello stile, poveri nella sostanza per la mancanza di una personalità che venga fuori al di là dei numeri dei social.