Taylor Swift è realmente parente di Emily Dickinson? La notizia è rimbalzata in Italia da acque internazionali e mette in relazione la popstar losangelina con la poetessa statunitense. Le due, addirittura, sarebbero cugine. Cosa significa?

Taylor Swift parente di Emily Dickinson, cosa significa

A riferire che Taylor Swift sia parente di Emily Dickinson è Ancestry, una piattaforma che opera nella ricostruzione degli alberi genealogici. Il servizio ha fornito l’esclusiva al programma Today dell’emittente NBC e, secondo gli autori, le due donne “discendono entrambe da un immigrato giunto dall’Inghilterra nel XVII secolo”.

L’immigrato rispondeva al nome di Jonathan Gillette, un britannico che nel Settecento si insediò a Windsor, nel Connecticut. Lì la famiglia Gillette vi rimase per circa sei generazioni fino a quando una parte della famiglia si trasferì nella parte occidentale della Pennsylvania. Ancora, proprio in quelle zone un’antenata della popstar avrebbe sposato qualcuno di un’altra famiglia. Gli Swift, appunto.

Secondo i calcoli di Ancestry, infine, Jonathan Gillette sarebbe il sesto bisnonno di Emily Dickinson e il nono di Taylor Swift. La poetessa e la popstar, dunque, sarebbero cugine di terzo grado separate da tre generazioni.

Il nuovo album di Taylor Swift

Il nuovo album di inediti di Taylor Swift sarà fuori il 19 aprile e si chiamerà The Tortured Poets Department, un riferimento alla poesia che calza assolutamente a pennello.

La popstar losangelina per il momento non ha commentato lo studio che individua Emily Dickinson tra i suoi antenati, ma nel 2022 si riferì proprio alla poetessa mentre ritirava il premio Songwriters – Artist Of The Decade. Le sue parole furono:

“Se i testi delle mie canzoni sembrano una lettera scritta dalla bisonna di Emily Dickinson mentre cuciva a mano una tenda, sono proprio io che scrivo con la penna d’oca”.

Continua a leggere su optimagazine.com