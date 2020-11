Il grande successo di Fortnite e della sua Battaglia Reale è ormai conclamato. Nonostante il recente ban da parte di Apple e Google – che ha portato alla rimozione del gioco da App Store e Google Play -, la produzione sparacchina di casa Epic Games continua ad essere giocatissima da milioni di appassionati su un po’ tutte le piattaforme di riferimento – quindi PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch -, pronta a compiere il grande salto anche sulle console next-gen di Microsoft e Sony – Xbox Series X, Xbox Series S e PS5 – con un update gratuito.

Merito di tanto apprezzamento da parte della community va sicuramente al team di sviluppo americano, che aggiorna Fortnite e la sua esperienza TPS a getto continuo a colpi di patch, nuove modalità, eventi speciali, collaborazioni prestigiose e oggetti cosmetici inediti. Tra questi, non a caso, è in arrivo pure una skin mai vista prima, che prosegue il fortunato sodalizio con Marvel. Dopo svariati supereroi e villain, i ragazzi di Epic Games hanno infatti annunciato che nel Battle Royale per eccellenza farà a breve il suo debutto anche il costume di Venom. Costume che è stato già scovato dai dataminer nei file di gioco, fornendoci così una prima immagine – visibile nel tweet poco più in basso in questo stesso articolo:

Grazie all’immagine, è possibile verificare che la skin di Venom in Fortnite fa parte della serie di costumi che presentano un modello più grande rispetto a quelli tradizionali, esattamente come accaduto a Big Chuggus, l’omone potenziato dal Succo Succoso che si presenta come una chiara citazione a Bane. Per il momento non sappiamo ancora quanto costerà il costume, ma è possibile che si aggiri su un prezzo di 2000 V-Buck nel negozio presente in game, considerando che il pacchetto dovrebbe includere anche un esclusivo strumento di raccolta. Sempre dalla foto, pare che Venom potrà mutare il suo braccio e trasformarlo in un’ascia, utile per colpire gli oggetti e ricavarne materiali da costruzione.