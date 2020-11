Ora che Xbox Series X e Xbox Series S hanno dato ufficialmente il via alla nuova generazione del gaming, i fan dell’universo in pixel e poligoni aspettano al varco PS5. La console next-gen di casa Sony andrà infatti a debuttare sul mercato europeo – Italia compresa – il prossimo 19 novembre 2020, pronta non solo a raccogliere la preziosissima eredità di PlayStation 4, ma anche a sfidarsi a muso duro con la rivale di Microsoft a colpi di specifiche tecniche, servizi sempre più vantaggiosi e naturalmente giochi in esclusiva in grado di farci accarezzare i primi guizzi tecnologici in dotazione ad entrambe le piattaforme.

Una console, PS5, che è andata inevitabilmente a ruba un po’ ovunque non appena il colosso giapponese ha aperto ufficialmente i preorder, e che dovrebbe tornare disponibile in quantità limitate proprio il 19 novembre presso alcuni rivenditori selezionati – come ad esempio MediaWorld, ma solo online come da direttive dalla stessa Sony. Non solo, a fronte della seconda ondata di contagi da Coronavirus, catene come GameStopZing hanno deciso di permettere a tutti coloro che hanno prenotato PlayStation 5 di ricevere la console nipponica comodamente a casa, evitando di recarsi in negozio e rispettando così le normative dell’attuale DPCM.

Sul sito ufficiale di GameStop è dunque disponibile un form da compilare – lo trovate collegandovi a questo indirizzo – per richiedere la conversione della prenotazione online di PS5, trasformandola in una consegna a domicilio nelle regioni rosse, ovvero Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Calabria e Provincia Autonoma di Bolzano:

Gentile cliente, completa questo form per ricevere a casa la tua Console, gli accessori e i software selezionati. Per le console, saranno convertite solamente le prenotazioni che sullo scontrino riportano le diciture PS5 D1 oppure PS5 DIGITAL D1. Riceverai all’indirizzo email inserito una giftcard pari al valore dell’anticipo/saldo versato in negozio. Potrai utilizzare il credito per riacquistare online i prodotti, seguendo la procedura che ti invieremo successivamente via email.

C’è tempo fino alle 18:00 di venerdì 13 novembre per effettuare la richiesta di conversione di PS5, dunque affrettatevi per assicuravi di ricevere a casa la vostra fiammante console di nuova generazione.