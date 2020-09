Ormai la storia che coinvolge Fortnite e Apple è piuttosto nota. Nel mese di agosto la celebre -e giocatissima! – Battaglia Reale realizzata dai ragazzi di Epic Games è stata rimossa da App Store, impedendo il download del gioco sui dispositivi della “mela morsicata”, assieme a tutti i futuri aggiornamenti e al susseguirsi delle stagioni. Una situazione che in tempi più recenti è andata a replicarsi anche su Mac App Store, per poi coinvolgere anche la rivale Google e il suo Google Play Store. E se è vero che tutte le parti sono ora coinvolte in una inevitabile causa legale a quanto pare destinata a durare a lungo, allo stesso modo la diatriba si evolve quasi quotidianamente, “regalandoci” posizioni delle parti mutevoli e – forse volutamente – fin troppo fumose.

Non dovrebbe allora stupire che il colosso di Cupertino abbia depositato un documento di ben 38 pagine a sua difesa, per un testo in cui si parla di “una campagna marketing organizzata da Epic Games alle spalle Apple”. In soldoni, la compagnia di Tim Sweeney viene esplicitamente accusata di aver approfittato del ban di Fortnite Battle Royale – arrivato ora alla Stagione 4 del Capitolo 2 – per promuovere direttamente il videogame sparacchino. La campagna #FreeFortnite che tanto successo ha riscosso sui social network sarebbe allora solo uno strumento di marketing secondo i vertici di Apple, che non hanno alcuna intenzione di cedere alle richieste del team di sviluppo – che a sua volta non vuole lasciare spazio al presunto monopolio della “grande A”.

Come dicevamo, la situazione pare comunque decisamente più complessa. Come si legge sulle pagine del portale AppleInsider, Fortnite non è disponibile su Google Play Store, ma può essere scaricato grazie agli APK. Nel caso dei device Apple, invece, il gioco non può più essere avviato, aggiornato e utilizzato in alcun modo, cosa che causa quotidianamente ingenti perdite economiche ad Epic. Secondo voi come andrà a finire?