Il nuovo singolo di Ligabue è Volente O Nolente. Il brano sarà in radio da venerdì 20 novembre e rappresenta la canzone di lancio di 7, che pubblicherà il 4 dicembre.

L’annuncio arriva direttamente dai canali social dell’artista di Correggio, che ha specificato come il brano sia il primo duetto con Elisa inserito in un suo album. Volente O Nolente arriva a qualche settimana da La Ragazza Dei Tuoi Sogni, che ha presentato alla RFC Arena di Campovolo l’11 settembre scorso.

“Volente O Nolente è nata in un pomeriggio veramente speciale di 15 anni fa insieme a Elisa. Nella sua traccia vocale registrata quel giorno ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo e ho fatto i salti mortali per poterla tenere. Volente O Nolente fa parte di 7, è il primo duetto con lei che metto in un mio album e da venerdì sarà anche il prossimo singolo”.

Volente O Nolente fa parte del nuovo album di inediti che Ligabue pubblicherà a dicembre e che sarà inserito in un cofanetto celebrativo per i 30 anni di carriera che non ha potuto festeggiare sul palco della RFC Arena. Il concerto è rimandato al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus ancora in corso.

7 è anche il naturale erede di Start, dal quale ha estratto i singoli Luci D’America, Certe Donne Brillano e Polvere di Stelle, nella quale è presente anche il figlio Lenny alla batteria. Il disco è stato portato in tour negli stadi. Ligabue ha appena rilasciato un libro nel quale ha raccontato questi primi 30 anni di carriera.

Ligabue è stato anche il primo a calcare il palco della RFC Arena per un omaggio ai fan in Urlando Contro Il Cielo. Il brano è stato eseguito dal vivo e pubblicato sui suoi social nel giorno in cui avrebbe dovuto tenere il grande concerto a Campovolo per il trentennale.