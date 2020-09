Ligabue presenta La Ragazza Dei Tuoi Sogni all’Arena Campovolo. Il nuovo singolo non è che un antipasto dell’inaugurazione ufficiale dello spazio emiliano che sarà dedicato ai grandi concerti che sarà ufficialmente aperto al pubblico nel 2021.

La possibilità dell’approdo di Ligabue all’RFC Arena di Reggio Emilia era stata messa nel tavolo delle ipotesi dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che aveva parlato di una sua esibizione in un’Arena completamente vuota già nel mese di giugno.

Quella che era solo un’idea si è invece concretizzata in qualcosa di molto importante sia per i fan e sia per il futuro della musica dal vivo, ancora claudicante dopo il blocco degli eventi causato dall’emergenza Coronavirus. Alcune realtà sono già ripartite nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio, mentre per i grandi concerti ci sarà ancora da aspettare.

Ligabue viene dalla recente partecipazione ai Seat Music Awards nei quali aveva interpretato Questa È La Mia Vita, alla quale aveva fatto seguire l’annuncio del rilascio del nuovo singolo, in radio a cominciare dall’11 settembre e presentato in anteprima in coda al Tg1 e prima di Techetecheté.

Il concerto all’Arena Campovolo è solo rimandato. Lo show per i 30 anni di carriera si terrà nel 2021, a giugno, proprio in occasione dell’inaugurazione dell’Arena. I biglietti in prevendita potrebbero essere incrementati con ulteriori 3000 tagliandi, ma la possibilità rimane nel campo delle ipotesi ancora da confermare.

L’artista di Correggio viene dalla pubblicazione dell’ultimo album Start, che ha inaugurato con il singolo Luci D’America. L’album è stato portato in tour negli stadi nell’estate del 2019, con i concerti che non sono stati replicati nei palasport così come aveva annunciato l’artista alla vigilia della partenza per gli stadi. La Ragazza Dei Tuoi Sogni anticipa la prossima prova di studio di Ligabue.

Il testo e il video saranno disponibile a breve.