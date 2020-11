La tracklist del cofanetto di Ligabue è finalmente ufficiale. Dopo aver annunciato i brani contenuti nel nuovo album 7, il rocker di Correggio rivela quali siano i singoli scelti per il box celebrativo dei 30 anni di carriera, che avrebbe dovuto festeggiare sul palco della RFC Arena di Reggio Emilia.

Il prossimo lavoro sulla lunga distanza dell’artista emiliano è stato anticipato dal singolo La Ragazza Dei Tuoi Sogni, che ha eseguito a Campovolo in un’Arena deserta nella serata dell’11 settembre. La possibilità di una sua esibizione alla RFC Arena era già stata anticipata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che aveva parlato dell’ipotesi di un mini-concerto di Ligabue da tenersi come segno di speranza.

Alla RFC Arena, Ligabue ha anche reso un omaggio ai suoi fan in Urlando Contro Il Cielo, che ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali. Il video del brano è stato pubblicato nella serata del 12 settembre, quella in cui avrebbe dovuto tenere il concerto che ha rimandato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

A una manciata di settimane dalla pubblicazione del box celebrativo dei 30 di carriera, che contiene anche il nuovo album composto da 7 tracce, Ligabue ha annunciato i titoli dei singoli che comporranno l’opera. 77+7 sarà rilasciato in 8 CD il 4 dicembre 2020.

Tracklist 77+7

CD 1 1. Questa è la mia vita

2. Il giorno di dolore che uno ha

3. L’odore del sesso

4. A modo tuo

5. A che ora è la fine del mondo? (It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine))

6. Viva!

7. Lambrusco & pop corn

8. Luci d’America

9. Cosa vuoi che sia

10. Cerca nel cuore

11. Si viene e si va

CD 2

1. Urlando contro il cielo

2. Una vita da mediano

3. Tutti vogliono viaggiare in prima

4. Sarà un bel souvenir

5. Bambolina e barracuda

6. Per sempre

7. Le donne lo sanno

8. Il mio pensiero

9. Leggero

10. Quando canterai la tua canzone

11. Metti in circolo il tuo amore

CD 3

1. Certe notti

2. Ho perso le parole

3. Happy Hour

4. Voglio volere

5. Quella che non sei

6. C’è sempre una canzone

7. Non è tempo per noi

8. G come giungla

9. Hai un momento, Dio?

10. Sotto bombardamento

11. I duri hanno due cuori

CD 4

1. Tra palco e realtà 2. Ho messo via 3. Eri bellissima 4. Seduto in riva al fosso 5. È venerdì, non mi rompete i coglioni 6. M’abituerò 7. Un colpo all’anima 8. Quando tocca a te 9. Sulla mia strada (Live) 10. Bar Mario 11. Il sale della terra

CD 5

1. Piccola stella senza cielo 2. Il giorno dei giorni 3. Il muro del suono 4. Niente paura 5. Certe donne brillano 6. Siamo chi siamo 7. Vivo morto o x 8. Sono qui per l’amore 9. Tutte le strade portano a te (Acoustic Live Version) 10. Salviamoci la pelle!!!! 11. Ci sei sempre stata

CD 6

1. Il meglio deve ancora venire 2. Ancora in piedi 3. Ti sento 4. Non ho che te 5. Il peso della valigia 6. Almeno credo 7. Il centro del mondo 8. La linea sottile 9. Mi chiamano tutti Riko 10. Ora e allora 11. Balliamo sul mondo

CD 7

1. Tu sei lei 2. Marlon Brando è sempre lui 3. Buonanotte all’Italia 4. Polvere di stelle 5. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo 6. Libera nos a malo 7. Made in Italy 8. Lo zoo è qui 9. Ho fatto in tempo ad avere un futuro (Che non fosse soltanto per me) 10. L’amore conta 11. Sogni di rock’n’roll

CD 8