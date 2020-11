Giuliano Sangiorgi dei Negramaro papà di Stella: uno scatto li ritrae insieme, intenti a brindare. La foto di Giuliano Sangiorgi in compagnia di sua figlia ha fatto il giro del web dalla pagina Instagram ufficiale del cantante: la tenerezza dello scatto ha conquistato tutti.

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro papà di Stella non appare spesso sui social. L’artista tende a non condividere troppo spesso la sua vita privata, per questo motivo i pochi scatti in rete conquistano subito l’attenzione di tutti. A pochi giorni dall’uscita di Contatto, il nuovo disco di inediti dei Negramaro, si parla dell’apprezzamento dei brani contenuti ma anche della tenerezza dello scatto condiviso nelle scorse ore da Giuliano.

Tra le sue storie, Giuliano ha condiviso un momento speciale trascorso in compagnia della sua bimba, alla quale qualche settimana fa ha anche dedicato una commovente lettera d’amore. Stella è nata il 3 novembre 2018 e all’inizio del mese ha festeggiato i suoi primi 2 anni di vita. In questa occasione, papà Giuliano Sangiorgi le ha dedicato qualche parola sui social per ricordare il momento in cui la piccola ha visto la luce rendendolo la persona più felice in assoluto.

“Buon compleanno amore mio! Sono passati due anni da quella notte di stelle in cui sei arrivata tu nelle nostre vite”, scrive Giuliano Sangiorgi che condivide alcuni ricordi dei primi attimi di vita di Stella in due post differenti condivisi su Instagram. “Avessi visto come papà tuo era goffo e stordito”, continua.

“Non ci capivo molto, ma cercavo di restare concentrato, di essere presente con il corpo e con l’anima per essere d’aiuto, minimamente, a mamma Ilaria, che era ormai pronta ad accompagnarti all’ingresso di questo pianeta”, ricorda.

Oggi è di nuovo Stella la protagonista sui social: festeggia con papà Giuliano i primi giorni di successo dell’album Contatto dei Negramaro.