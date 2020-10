I Negramaro presentano Contatto con un concerto in streaming che terranno per tutti coloro che hanno deciso di pre-ordinare l’album. L’incontro non poteva svolgersi in altre modalità, dal momento che tutti gli eventi sono stati annullati dal nuovo DPCM.

“Quel posto siete voi, ovunque voi siate, non importa dove, in tempi come questi… noi vi raggiungeremo perché la musica, come l’oceano, non la puoi bloccare, non la puoi recintare… Lucio Dalla cantava così del pensiero. La musica è quel pensiero che rivolgiamo a voi. Incontriamoci in uno spazio nuovo, creato apposta per voi”.

L’appuntamento con il concerto in streaming è fissato per il 12 novembre ed è destinato a coloro che hanno ordinato l’album in uscita nel giorno successivo. Contatto è già stato anticipato dal singolo omonimo, per il quale hanno già pubblicato il videoclip ufficiale.

Il loro ultimo album risale al 2017. Amore Che Torni, anticipato da Fino All’Imbrunire, era tato portato anche in un lungo tour negli Stadi che hanno replicato nei palasport dopo la rapida ripresa di Lele Spedicato dopo l’emorragia cerebrale che l’aveva colpito qualche mese prima.

In questi giorni, il gruppo ha voluto stuzzicare la curiosità dei fan attraverso i primi titoli del nuovo album nel quale sarà presente anche un duetto con Madame in Non è Vero Niente. I titoli delle canzoni sono ora ufficiali ma in ordine sparso. Nei prossimi giorni, si definiranno i contorni del nuovo lavoro dei Negramaro che avevano annunciato qualche mese fa.

L’impegno del gruppo è stato concreto anche nei mesi della quarantena, quando hanno rilasciato il singolo Better Days con gli OneRepublic, brano che sarà riversato nel nuovo album della band di Ryan Tedder. Giuliano Sangiorgi ha impiegato i mesi del lockdown per stare vicino ai suoi fan, prima di tornare in studio per continuare a lavorare sul nuovo album che ha finalmente una data d’uscita.