Il nuovo singolo dei Negramaro anticipa il prossimo anno di inediti che hanno in programma per il mese di novembre. Il brano è stato annunciato qualche giorno fa sui canali social del gruppo, che torna alla musica dopo tre anni da Amore Che Torni.

Il brano si sviluppa tra sogni e suggestioni, in un’atmosfera nella quale si mescolano diversi generi. L’album, di cui questo singolo è apripista, porta lo stesso nome della canzone in radio dal 9 ottobre e conta sulla produzione di Andrea Mariano. La data di uscita è invece fissata per il 13 novembre.

I Negramaro tornano alla musica a tre anni da Amore Che Torni, pubblicato a novembre 2017 e con il quale avevano evitato lo scioglimento del gruppo. A parlare di questa eventualità era stato Giuliano Sangiorgi, che aveva spiegato il motivo per il quale il gruppo era stato sul punto di naufragare.

Nei mesi della quarantena, i Negramaro sono tornati attraverso una collaborazione con gli OneRepublic in Better Days, brano che sarà inserito nel prossimo disco di inediti della band di Ryan Tedder.

Ho cercato contatto

di provare ero stanco

ho voluto sentire sul corpo le cose che un giorno mi hai detto

ho pensato fin troppo

alla faccia che hai fatto

quando ho detto che l’amore per farsi ha bisogno di pelle e nient’altro

ho rischiato l’infarto

quando ieri ti ho vista

mi aspettavo una grande emozione si ma non fino a questo punto

ho cercato contatto

in un giorno di giugno

ma ho trovato sudore e silenzio, l’estate soltanto in un sogno



Si

la vita che volevo è tutta qui

gli amici che sognavo proprio così

fatti di carne e ossa e di un bel film

ho fatto molti sogni

per arrivare qui, qui, qui

per arrivare qui, qui, qui

Ho cercato contatto

per sfiorarti ogni tanto

per capire che infondo nel mondo non sono sempre così solo

ho pensato lo faccio

ora esco e ti cerco

che non trovo le facce da darti le avevo qui dentro al cassetto

Si

la vita che volevo è tutta qui

gli amici che sognavo proprio così

fatti di vino rosso e di un bel film

ho fatto molti sogni

per arrivare qui, qui, qui

per arrivare qui, qui, qui

per arrivare a vederti

per arrivare a toccarti

ho dovuto sognarti si

si

per arrivare a vederti

per arrivare a toccarti

per arrivare fin qui

ho dovuto sognarti si

per arrivare a vederti

per arrivare a toccarti

per arrivare fin qui

ho dovuto sognarti si

ho dovuto sognarti



Ho trovato il contatto

era solo in un sogno

e ti giuro sarebbe bellissimo

se ti toccassi da sveglio