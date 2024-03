Donna Amante Mia di Umberto Tozzi e Giuliano Sangiorgi è quel duetto che nessuno avrebbe immaginato e che nessuno si aspettava. Eppure, ecco riscoprire una delle più grandi hit del cantautore torinese in una nuova versione con orchestra in compagnia dell’artista salentino, frontman dei Negramaro.

Donna Amante Mia di Umberto Tozzi e Giuliano Sangiorgi

Le voci di Umberto Tozzi e Giuliano Sangiorgi si uniscono in Donna Amante Mia, il grande classico del cantautore torinese. Il featuring è disponibile da oggi, venerdì 22 marzo, su tutte le piattaforme e con il video ufficiale. Con questa collaborazione Tozzi chiude un cerchio aperto nel 1976. Sui social ha descritto l’esperienza con queste parole:

“L’apporto della vocalità di Giuliano e l’arrangiamento dei grandi musicisti che ci hanno accompagnato, ha dato una nuova veste a questa canzone che è riuscita a emozionarmi e spero che emozionerà anche voi”.

In conferenza stampa, Giuliano Sangiorgi ha detto: “La cosa più bella è che lui considera la canzone datata, leggera, ma se una canzone si permette il lusso di andare in giro ‘nuda’ è merito dell’autore”.

Il primo album di Umberto Tozzi

Donna Amante Mia è la title-track del primo album in studio di Umberto Tozzi, pubblicato nel 1976. Al suo interno erano contenute altre canzoni destinate a far parte della storia, come Io Camminerò. Fino a quel momento l’artista si era fatto strada come autore per altri colleghi come Mia Martini e Wess, oltre ad aver pubblicato un album nel 1974 insieme ai Data, Strada Bianca.

La title-track Donna Amante Mia, un brano dal romanticismo straziante, fu incisa anche da Fausto Leali e Mina. Il disco spianò la strada alla straordinaria carriera di Umberto Tozzi, che presto avrebbe scalato le classifiche con Ti Amo, Stella Stai, Notte Rosa e soprattutto Gloria.

Continua a leggere su optimagazine.com

Testo