Non vanno trascurati per alcuna ragione al mondo i primi problemi che sono stati segnalati in questi giorni dagli utenti che hanno deciso di acquistare un iPhone 12 mini. Dopo avervi illustrato le offerte di lancio concepite anche per il mercato italiano su questi device, come avete percepito pochi giorni fa, oggi tocca concentrarsi su questioni più tecniche. Vediamo dunque in quale direzione stanno andando le segnalazioni del pubblico, in modo da mettere a fuoco la situazione aggiornata oggi 16 novembre.

Tutte le ultime novità sui problemi registrati con iPhone 12 mini

In particolare, i possessori di un iPhone 12 mini stanno segnalando problemi di sensibilità del display, all’interno della schermata di blocco da quando hanno ricevuto i loro device. Riscontri in merito si ritrovano nel forum di MacRumors, senza dimenticare il thread è stato condiviso su Reddit, dove più utenti che si ritrovano con il dispositivo segnalano problemi simili. In particolare, il problema si manifesta nella maggior parte dei casi quando si scorre verso l’alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.

Insomma, stiamo parlando del normale movimento con cui il pollice tende a sbloccare il dispositivo, o quando si premono i pulsanti della torcia o della fotocamera nella schermata di blocco. Altre dita sembrano avere più fortuna ei problemi di sensibilità terminano una volta sbloccato l’iPhone 12 mini. Alcuni utenti ipotizzano che la mancanza di reattività potrebbe essere un problema di conduttività, ma come si può facilmente immaginare al momento siamo solo nel campo delle ipotesi.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, infatti, non c’è ancora un’opinione condivisa su ciò che sta causando il problema relativo ai recenti iPhone 12 mini. In particolare, se l’anomalia sia in qualche modo correlata al suo comparto hardware o al software, ma si spera che sia quest’ultimo. Fosse così, sarebbe sufficiente per Apple rilasciare un aggiornamento per risolvere il problema a stretto giro.