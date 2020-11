Apple colpisce ancora e i preordini di iPhone 12 Mini e Pro Max sono già andati letteralmente a ruba su Amazon, In pratica i nuovi modelli disponibili da sole 24 ore alla prenotazione non sono più acquistabili, almeno al momento di questa pubblicazione oggi 7 novembre. Praticamente è indubbio che le scorte siano almeno momentaneamente terminate, il che lascia giù presagire un successo di vendite rilevante.

Provare per credere visitando uno o entrambi i box sottostanti: alle pagine prodotto di iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max su Amazon non è presente il tasto acquista ma si fa riferimento chiaro al modello non prenotabile. Preoccupa poi che una notifica dello store avverta che non è noto il momento in cui i modelli saranno di nuovo in vetrina. C’è tuttavia la possibilità di registrarsi ad un sistema di avviso via mail relativo al momento in cui la possibilità dell’acquisto ripartirà.

Novità Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) - Grafite Display Super Retina XDR da 6,7"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Dove fallisce al momento Amazon per la disponibilità dei nuovissimi iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max, sopperiscono almeno le catene di elettronica Mediaworld e Unieuro. Nel primo store, il modello premium Pro Max è a disposizione con prezzo di partenza di 1289 euro 1289 euro per la variante da 128 GB. Non manca neanche l’iPhone 12 Mini con valore base di 839 euro, almeno per l’esemplare da 64 GB. Per quanto riguarda la catena di elettronica Unieuro poi, tutte le varianti di iPhone 12 Mini sono pronte e disponibili alla prenotazione. Naturalmente i prezzi degli esemplari non potevano che essere quelli di listino, dunque con costo base di 839 euro. Stesso discorso vale anche per i Pro Maxi Pro Max, in tutti i tagli di memoria e colori. I preordini comporteranno un po’ di attesa prima della ricezione dei prodotti Apple. Le consegne non avverranno in effetti prima del prossimo venerdì 13 novembre, come accade naturalmente anche in caso di acquisto degli ultimi melafonini sullo store online Apple.839 euro. 829 euro.839 euro.