Elettra Lamborghini e Afrojack a Dubai per una nuova puntata del loro viaggio di nozze, che era iniziato qualche settimana da a Cipro. La vacanza è completamente testimoniata sui social, attraverso i video e le foto pubblicate da suo marito che continua a riprenderla in spiaggia e in ogni momento di relax.

Afrojack sembrava il meno social della coppia, ma dopo il matrimonio si è buttato a capofitto sulle condivisioni che fanno particolarmente piacere ai fan di sua moglie, abituati a conoscere ogni particolare della sua vita.

Dopo il matrimonio, celebrato sul Lago di Como il 26 settembre scorso, Elettra Lamborghini e Afrojack avevano deciso di rimandare il viaggio di nozze a data da destinarsi, ma il programma è poi cambiato con il primo viaggio a Cipro. Gli spostamenti lungo il globo sembrano non avere una data di conclusione.

In queste settimane, Elettra Lamborghini si è anche data alla cucina in una maniera del tutto particolare, mettendosi ai fornelli in costume. La presenza del marito è costante in tutte le stories che decide di condividere sui suoi social e con i suoi followers.

Elettra Lamborghini ha annunciato il suo matrimonio a dicembre scorso, quando ha ricevuto l’anello di fidanzamento da Afrojack. I preparativi per le nozze sono entrati nel vivo dopo la fine della quarantena, con le prime prove dell’abito compiute da Enzo Miccio, che ha organizzato il matrimonio.

Alle nozze hanno partecipato alcuni amici e la famiglia, dalla quale mancava la sorella Ginevra. Elettra Lamborghini aveva spiegato di aver scelto con accuratezza gli invitati, stabiliti tra coloro che hanno desiderato avere al loro fianco.

Il 2020 è stato anche l’anno del debutto al Festival di Sanremo con il brano Musica (E Il Resto Scompare), che ha inserito nella versione estesa di Twerking Queen, suo album di debutto dopo il grande successo riscosso da Pem Pem.