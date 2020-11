Elettra Lamborghini a Lucca Comics presenta il suo primo fumetto, Elettra Lamborghini E La Dea Del Ritmo, edito dalla casa editrice BeccoGiallo. Un libro divertente che la trasforma in una eroina a fumetti per portare un po’ di leggerezza e di allegria nel difficile momento storico che stiamo vivendo in seguito all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Un fumetto apprezzato da grandi e piccini, che pone al centro della storia la nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, cantante affermata, regina del twerk e neo sposa del dj Afojack, con un cognome pesante da portare sulle spalle.

Essere la protagonista di un fumetto è per Elettra Lamborghini un sogno da vivere ad occhi aperti. “Tutti mi dicevano ‘tu sei un cartone’ e cosi il cartone lo abbiamo fatto davvero”, racconta la Lamborghini a Lucca Comics, come riporta l’agenzia di stampa Ansa.

“A differenza di molte influencer che mostrano di dare il buon esempio e poi fanno l’opposto , io faccio vedere me stessa come sono davvero e quando si è sinceri si ha in mano la carta vincente”, continua. Piace ai bambini perché si reputa una persona sincera mostrandosi per come è realmente: i bambini sanno riconoscere la sincerità e apprezzano la sua spontaneità, a volte difficile da coniugare con il cognome ingombrante legato ad una delle case automobilistiche di lusso più apprezzate.

“Essere collegata al marchio d’auto non lo sopporto più”, confessa Elettra che sta già percorrendo una strada completamente diversa dai suoi avi. Un cognome che spesso pesa per fortuna altrettanto spesso riesce a passare in secondo piano. Quando ormai è nel mondo della musica da diversi anni, c’è chi vede Elettra come l’influencer/cantante che quel “Lamborghini” lo ha scelto solo come nome d’arte.

“A volte mi chiedo: Elettra perché ti preoccupi del cognome? C’è tanta gente come te che ha un cognome importante, ma che poi alla fine non è andata da nessuna parte”, conclude.