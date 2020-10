Il primo appuntamento di Elettra Lamborghini e Afrojack è stato un completo disastro. Lo racconta la cantante qualche giorno dopo le nozze con il suo amato.

Nonostante, infatti, gli inconvenienti del primo appuntamento ufficiale, Elettra Lamborghini e Afrojack hanno poi deciso di continuare a frequentarsi fino a raggiungere addirittura l’altare.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Elettra Lamborghini ha raccontato il primo appuntamento con Afrojack, avvenuto in Olanda. I due erano stati presentati ad un Festival a Treviso perché Afrojack aveva espresso il desiderio di conoscerla. Un mese dopo, Elettra Lamborghini è andata da lui un Olanda e i due sono usciti a cena fuori.

Mentre erano in auto, una Lamborghini, Afrojack ha investito un porcospino, un segno negativo per Elettra che invece non uccide neanche gli esseri più piccoli e fastidiosi.

A proposito di quella prima sera trascorsa con Afrojack, Elettra Lamborghini racconta:

“Me lo hanno presentato a Treviso, a un festival. Lui voleva conoscermi. Dopo un mese sono andata in Olanda a casa sua, ma è stato un disastro. Mi ha portato fuori con una Lamborghini e ha messo sotto un porcospino. Io sono una tipa molto karma, non uccido neanche un “mosquito” perché credo che non ne abbiamo il diritto. È stato un disastro, ma mi ha preso”.

Nonostante la serata disastrosa, Elettra Lamborghini è stata immediatamente attratta da Afrojack e ha visto nella coppia del potenziale. Ma neanche un casto bacio gli ha lasciato la prima sera. “Non gliel’ho data”, sottolinea Elettra, che ad Afrojack non ha dato neanche un bacio: “Gli dissi chiaramente che se voleva baciarmi dovevamo essere fidanzati, e poi così è stato”.

I due quindi hanno continuato a frequentarsi per scoprirsi particolarmente complici e ottimi amici fino alla decisione convolare a nozze lo scorso settembre sul Lago di Como.