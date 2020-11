Dodi Battaglia e Riccardo Fogli a Live Non è La d’Urso per ricordare Stefano D’Orazio, scomparso improvvisamente a 72 anni per complicazioni legate al Covid.

I due ex Pooh hanno raggiunto il salotto di Barbara d’Urso per un racconto gioioso dello storico batterista del gruppo, scomparso il 6 novembre al Columbus del Policlinico Gemelli di Roma (qui il video tratto da Live Non è La d’Urso).

Il racconto è partito dagli aneddoti legati al gruppo raccontati da Dodi Battaglia, che ha anche ricordato il ruolo di amministratore di Stefano D’Orazio, oltre al ricordo dei momenti felici trascorsi anche fuori dal palco.

Al gruppo si è unita anche Emanuela Folliero, che ha ricordato l’episodio della catenina ritrovata dopo 12 anni e che Stefano D’Orazio aveva regalato a suo figlio Andrea per la Prima Comunione. L’oggetto è stato rinvenuto all’interno di un armadio, proprio nel giorno della morte del musicista (qui il video da Live Non è La D’Urso).

Nel ricordo di Barbara d’Urso anche le lettere di Roby Facchinetti e le parole di Red Canzian, entrambi particolarmente provati per la scomparsa del collega e amico con il quale hanno condiviso 50 anni di vita e carriera.

La notizia della scomparsa di Stefano D’Orazio ha è stata data in diretta televisiva durante Tale e Quale Show, attraverso l’annuncio di Loretta Goggi che ha anche rivelato che la morte è stata causata dalle complicazioni legate al Covid.

I funerali dell’artista si sono svolti lunedì scorso, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Presenti tutti i Pooh, che hanno voluto dare l’ultimo saluto al loro compagno di sempre. Con loro anche Riccardo Fogli, che si è riunito al gruppo per la reunion dei 50 anni.

Barbara d’Urso è stata invece la sua testimone di nozze dopo 40 anni di amicizia. Le immagini del matrimonio con Tiziana Giardoni sono state riproposte nel corso della puntata, comprese quelle del funerale con gli interventi della moglie e dell’amico Roby Facchinetti.