I Pooh agli Scavi di Pompei nel mese di luglio per un evento speciale. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 13 marzo su TicketOne.

Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport, i Pooh sono pronti a tornare live anche nel 2024 con “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”. La nuova tournée si compone di oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia.

Agli eventi speciali dell’11 e 12 giugno alle Terme di Caracalla di Roma e del 5 e 6 luglio a Piazza San Marco a Venezia, si aggiunge ora un nuovo appuntamento speciale in programma il 22 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (NA), in occasione della rassegna “BOP – BEATS OF POMPEI”. I Pooh suoneranno per la prima volta a Pompei, un luogo unico, riconosciuto a livello mondiale come uno dei simboli della grande bellezza italiana.

“È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi”, le parole del gruppo.

I concerti dei Pooh nel 2024

11-06-2024 – ROMA – TERME DI CARACALLA

12-06-2024 – ROMA – TERME DI CARACALLA

03-07-2024 – SENIGALLIA (AN) – PIAZZA GARIBALDI

05-07-2024 – VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO

06-07-2024 – VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO

08-07-2024 – FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA ARIOSTEA

12-07-2024 – VILLAFRANCA (VR) – VILLAFRANCA FESTIVAL – CASTELLO SCALIGERO

15-07-2024 – MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA CASTELLO

16-07-2024 – MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA CASTELLO NUOVA DATA

18-07-2024 – NICHELINO (TO) – SONIC PARK STUPINIGI – PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

19-07-2024 – CERNOBBIO (CO) – LE SERRE MUSIC FESTIVAL – VILLA ERBA

22-07-2024 – POMPEI (NA) – BOP BEATS OF POMPEI – ANFITEATRO DEGLI SCAVI NUOVA DATA

25-07-2024 – FIRENZE – PRATOLINO – MUSART FESTIVAL – PARCO MEDICEO

27-07-2024 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

07-08-2024 – FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI LIVE – VILLA BERTELLI

09-08-2024 – ALGHERO (SS) – ALGUER SUMMER FESTIVAL – ANFITEATRO IVAN GRAZIANI

10-08-2024 – SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) – FORTE ARENA

12-08-2024 – PAESTUM (SA) – ARENA DEI TEMPLI

14-08-2024 – ROCCELLA IONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – TEATRO AL CASTELLO

17-08-2024 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI

18-08-2024 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI

20-08-2024 – PALERMO – DREAM POP FESTIVAL – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

23-08-2024 – BARLETTA (BT) – FOSSATO DEL CASTELLO

24-08-2024 – OSTUNI (BR) – STUPOR MUNDI FESTIVAL – FORO BOARIO