Le cause della morte di Stefano D’Orazio sono chiarite nella nota stampa diramata dalla famiglia, nella quale vengono spiegate le motivazioni che hanno portato all’improvvisa dipartita dell’ex batterista dei Pooh.

Si legge nel comunicato stampa:

“Stefano era ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma. Era in via di guarigione da una patologia che stava curando da circa un anno e al lavoro su alcuni progetti che gli stavano molto a cuore, quando è risultato positivo al Covid che ha compromesso irrimediabilmente il suo stato di salute”.

Queste le parole della moglie Tiziana Giardoni:

“Ho perso una parte di me stessa, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui”

Le condizioni di Stefano D’Orazio si sono aggravate improvvisamente nel pomeriggio del 6 novembre, dopo che c’erano stati dei miglioramenti nel decorso della malattia. Stando a quanto dichiarato dalla famiglia, il musicista si stava riprendendo da un problema di salute che stava curando da un anno, ma l’infezione da Covid-19 avrebbe irrimediabilmente compromesso il suo quadro clinico fino a portarlo alla morte.

A parlare per prima di Covid era stata Loretta Goggi in diretta su Rai1, che ha anche rivelato della malattia di D’Orazio dicendo di non averne mai saputo niente. “Il Covid l’ha portato via”, ha poi dichiarato la conduttrice ad interim di Tale e Quale Show, affermazione che è stata indirettamente confermata da Dodi Battaglia nell’intervista Ansa. Il chitarrista dei Pooh ha rivelato che D’Orazio aveva contratto il Covid e che la sua situazione clinica era precipitata improvvisamente.

Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio si erano sposati il 12 settembre 2017, nel giorno del 69° compleanno di SDO. Il matrimonio era stato ripreso in diretta da Canale5, con Barbara d’Urso a fare da testimone. La coppia era stata spesso ospite del programma di Mediaset anche dopo il matrimonio. In occasione delle nozze, Stefano D’Orazio aveva anche pubblicato un libro dal titolo Non Mi Sposerò Mai.