C’è anche Irama in Ragazzi Della Nebbia, il nuovo singolo di Mace con FSK Satellite. Il brano è disponibile dal 13 novembre e conta sulla presenza del cantautore di Mediterranea, che ha rilasciato anche in versione reggaeton.

Il brano, pubblicato per le piattaforme digitali, coniuga due mondi completamente opposti ma che hanno saputo dare le giuste sfumature a questo brano che Mace presenta come un azzardo. Si tratta della prima volta, infatti, per Irama e FSK Satellite.

Irama viene dalla pubblicazione di Crepe, nuovo EP dal quale ha anche estratto la title track. Nel disco è contenuta anche la hit Mediterranea, che ha pubblicato a maggio 2020 e con la quale ha affrontato l’airplay radiofonico estivo.

Filippo Maria Fanti è anche il vincitore in carica di Amici Speciali, spin-off della competizione principale che è stata organizzata per il sostegno della Protezione Civile, da mesi in lotta per combattere il Coronavirus. Il programma è stato organizzato per raccogliere fondi da destinare al contrasto del Covid. Amici Speciali ha preso il posto di Amici All Stars, che avrebbe dovuto essere trasmesso in aprile.

La sua carriera è esplosa dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, che ha vinto nell’edizione 2018. Per ripartire da zero, Irama aveva scelto di lasciare la sua casa discografica per provare a raccontare la sua musica autonomamente. L’edizione di quell’anno aveva visto trionfare Irama che ha iniziato una lunga serie di concerti a supporto del suo album Plume, seguito da Giovani che ha anticipato con il singolo Bella E Rovinata.

Nel 2019, Irama ha anche partecipato al Festival di Sanremo con il brano La Ragazza Con Il Cuore Di Latta, che ha inserito nella versione estesa dell’album, Giovani Per Sempre. L’estate 2019 è quella di Arrogante, dopo il grande successo di Nera seguito alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Testo Ragazzi Della Nebbia di Mace con Irama e FSK Satellite