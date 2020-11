La prima puntata della nuova edizione parte con una reunion di ex Amici da Maria De Filippi. Si forma la nuova classe del talent show Mediaset, che quest’anno compie 20 anni, e Maria schiera alcuni degli ex concorrenti più apprezzati delle scorse edizioni. SCOPRI I DOCENTI DI AMICI 20!

Tra i banchi del programma una vera e propria reunion di ex Amici da Maria De Filippi che, orgogliosa, presenta alcuni degli ex talenti migliori emersi dalle scorse edizioni del suo talent show.

C’è Irama ma anche Annalisa. Emma Marrone – impegnata a Milano con X Factor, dove siede tra i giudici – non era fisicamente presente in studio ma solo in collegamento telefonico. In studio a Roma c’era invece Alessandra Amoroso che ha cantato alcuni dei suoi pezzi più apprezzati, emersi proprio tra i banchi di Amici.

Tra gli ex concorrenti in studio a Roma anche Elodie, ormai la regina dei tormentoni estivi. Ogni ex concorrente si è esibito dal vivo presentando un brano significativo del proprio percorso, non necessariamente l’ultimo singolo in radio.

Non poteva mancare, per la prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Giordana Angi. Chiaramente Maria non poteva esimersi dal chiamare la vincitrice in carica del suo programma, Gaia Gozzi, che quest’anno passerà il testimone al nuovo vincitore.

Tra gli ex concorrenti presenti anche il cantante Riki – Riccardo Marcuzzo – in studio per la formazione ella classe. Non poteva mancare Stash Fiordispino dei The Kolors, ex docente di canto e futuro papà.

Maria De Filippo ha chiesto agli ex allievi di occupare i propri banchi e di assistere all’annuncio dei nuovi concorrenti del talent show. Ognuno di loro, infatti, ha scelto il proprio banco sostituendosi al talento già noto e occupando il suo posto.