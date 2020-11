The Crown 4 debutta su Netflix il 15 ottobre, coi dieci episodi inediti della stagione dedicata alle sfide della monarchia inglesenegli anni Ottanta, in particolare durante il decennio della Thatcher al potere.

La saga reale di Peter Morgan che ricostruisce la storia del longevo regno della regina Elisabetta II prova a restituire al pubblico l’intensità dei conflitti interni ai Windsor nello scenario più grande degli eventi storici che hanno segnato tanto l’istituzione quanto i suoi rappresentanti. Eventi che hanno plasmato la seconda metà del XX secolo e a cui la monarchia ha dovuto far fronte, talvolta adeguandosi ed evolvendosi coi tempi, talaltra riuscendo a garantire la tradizione e il conservatorismo di cui è espressione.

Più delle precedenti, The Crown 4 è la storia di un impero in declino, tra aneliti di indipendenza e conflitti internazionali, ma anche quella di una monarchia sempre più sfibrata dall’infelicità dei suoi membri.

The Crown 4: l’orario d’uscita

Come tutte le novità di Netflix, anche The Crown 4 debutta alle 9 del mattino: i dieci episodi saranno disponibili per tutti gli abbonati, nei 190 paesi in cui il servizio è attivo, dalle 9.00 italiane di domenica 15 novembre.

La trama di The Crown 4

La stagione inizia sul finire degli anni Settanta, quando la regina Elisabetta (il premio Oscar Olivia Colman) e gli altri membri della famiglia reale sono impegnati a garantire la linea di successione al trono, spingendo il principe Carlo (Josh O’Connor) a trovare una consorte degna del suo titolo. A trent’anni il Principe di Galles è ancora scapolo, ma sempre innamorato di Camilla (Emerald Fennell). Sarà la giovane Lady Diana Spencer (la quasi esordiente Emma Corrin) a superare i test della famiglia reale diventando la candidata ideale per le nozze. La loro storia è la distrazione ideale per unire il popolo britannico, proprio mentre tra le mura del palazzo la famiglia reale è sempre più divisa. Intanto la nazione comincia a sentire l’impatto delle politiche controverse introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro: le tensioni tra la Lady di Ferro e la Regina peggiorano quando la premier conduce il paese nella controversa guerra delle Falkland, creando conflitti all’interno del Commonwealth.

Le foto più belle di The Crown 4

Cast e personaggi di The Crown 4

La quarta stagione della serie scritta da Peter Morgan è interpretata da un cast di tutto rispetto: oltre al premio Oscar Olivia Colman nei panni della monarca e delle due new entry Gillian Anderson ed Emma Corrin nei panni della Thatcher e di Diana, tornano Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret e Tobias Menzies in quello del Duca di Edimburgo, mentre Josh O’Connor è il Principe Carlo, Erin Doherty è la Principessa Anna, Emerald Fennell interpreta l’amante di Carlo, Camilla Parker Bowles, Marion Bailey è la Regina Madre. Altre due new entry assolute della stagione sono gli interpreti dei due figli minori di Elisabetta II: Tom Byrne veste i panni del Principe Andrea, già incline agli scandali sin da giovane, e Angue Imrie quelli del Principe Edoardo. Inoltre lo straordinario Charles Dance torna nel ruolo di Lord Mountbatten. Ecco come il cast racconta l’esperienza sul set di The Crown 4, tra la pressione di interpretare personaggi storici e iconici e la gioia di condividere la scena con una grande famiglia di attori.

Il trailer italiano di The Crown 4

Il trailer italiano di The Crown 4 (resta comunque il consiglio di guardare la serie in lingua originale per apprezzarne al meglio l’interpretazione) pone l’accento sui rapporti tra Elisabetta II e le due donne che sconvolgono la vita di palazzo negli anni Ottanta: da un lato la rigida Thatcher e dall’altro il ciclone Diana.

Recensione di The Crown 4

Come già anticipato dalla nostra recensione, The Crown 4 è probabilmente la migliore stagione realizzata finora: sicuramente la più esplicita nella sceneggiatura, la più cruda nell’affrontare eventi storici ed episodi più laterali delle vicende monarchiche, e in definitiva la più potente sia dal punto di vista drammaturgico che della messa in scena, come sempre impeccabile.