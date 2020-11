Carlo Conti conduce Tale e Quale Show da casa, nella puntata del 13 novembre. Dopo lo stop per Covid, che lo ha tenuto lontano dal programma per sottoporsi alle cure ospedaliere, il conduttore toscano torna la timone del programma che si allunga di una puntata.

Il Torneo è già entrato nel vivo da molte settimane. A giudicare i concorrenti saranno i giurati in gara, con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. All’abituale trio si aggiungerà anche Elena Sofia Ricci, che ricoprirà il ruolo di quarto giudice. Il calore del pubblico sarà, come di consueto, testato da Gabriele Cirilli.

In questa nuova puntata del Torneo, Virginio proverà a vestire i panni di Ed Sheeran, mentre Barbara Cola sarà Emma Marrone dopo la vittoria della settimana scorsa. Jessica Morlacchi assumerà il duro compito di impersonare Rihanna, mentre Francesco Monte sarà Tiziano Ferro.

E ancora Lidia Schillaci vestirà i panni di Beyoncé, con Carolina Rey che si trasformerà in Laura Pausini. Ancora una dura prova per Sergio Muniz che sarà Julio Iglesias, mentre Giulia Sol proverà a superare se stessa per Liza Minnelli. Dopo la prova in Renato Zero, Agostino Penna sarà Phil Collins mentre Pago sarà Massimo Ranieri.

La nuova puntata di Tale e Quale Show sarà trasmessa su Rai1 a cominciare dalle 21,20, ma sarà visibile anche in streaming sul canale dedicato RaiPlay. La trasmissione di Carlo Conti vivrà anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale #taleequaleshow.

Carlo Conti aveva partecipato anche alla puntata del 6 novembre ma in collegamento telefonico. Il conduttore toscano si trovava infatti in ospedale dopo il peggioramento delle condizioni cliniche legate al Covid. In questi giorni è stato dimesso ed è tornato a casa dopo il rapido miglioramento degli ultimi giorni. Quest’edizione di Tale e Quale Show si allungherà di una puntata, per poi lasciare spazio a The Voice Senior.