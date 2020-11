Carlo Conti dimesso dall’ospedale Careggi di Firenze: il conduttore volto di punta di Rai1 torna a casa e lo annuncia sui suoi profili social. Ricoverato nei giorni scorsi in seguito al peggioramento dei sintomi dell’infezione da Coronavirus, il popolare conduttore di Tale e Quale Show ha pubblicato una foto in cui si ritrae con la mascherina e comunica al pubblico la gioia di essere diretto “verso casa!!!“.

“Home sweet home” ha aggiunto Carlo Conti dimesso dall’ospedale di Careggi: all’uscita dalla struttura sanitaria in cui è stato ricoverato lo scorso giovedì, il presentatore ha voluto ricordare a tutti di essere prudenti e stare attenti per evitare di contrarre il virus. Ha anche ringraziato medici ed infermieri che lo hanno curato, augurando loro buon lavoro.

Carlo Conti dimesso dall’ospedale potrebbe tornare in onda a Tale e Quale Show già il prossimo venerdì, magari conducendo da casa se ancora positivo. Non è chiaro, infatti, se il conduttore sia stato dimesso perché si è negativizzato oppure se è tornato a casa semplicemente perché non necessita più delle cure somministrate attraverso il ricovero ospedaliero.

Nell’ultima puntata di Tale e Quale Show a sostituirlo alla conduzione si erano alternati i giudici della giuria del talent, ma ora Carlo Conti dimesso dall’ospedale potrebbe riprendere in mano le redini del programma conducendo da remoto, come aveva fatto prima di essere ricoverato, quando si era messo a disposizione dell’azienda per condurre da casa, in una sorta di diretta in smart-working.

In pochi minuti la comunicazione di Carlo Conti dimesso dall’ospedale con la foto del conduttore su Instagram ha fatto il pieno di like e di commenti di giubilo: tutti si sono congratulati per il ritorno a casa e hanno augurato a Carlo Conti dimesso dall’ospedale di rimettersi al più presto.