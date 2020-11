L’edizione speciale di Patriots di Franco Battiato esce a 40 anni dalla sua prima pubblicazione. Il disco precede il boom di La Voce Del Padrone e contiene tutte le tematiche care all’artista di Milo, che ancora non era riuscito a farsi comprendere dal grande pubblico.

Patriots sarà pubblicato in versione standard con un’edizione del vinile masterizzato dai nastri originali e nell’immancabile versione deluxe, con LP colorato e audio riversato dai nastri originali. Il CD conterrà tutti i brani rimasterizzati e tre tracce bonus.

Con Patriots, Franco Battiato inizia ad aprire il primo timido varco verso il grande pubblico. Il disco rimane in classifica per diversi mesi, piazzandosi inizialmente al trentesimo posto e restando nella top 50 per i successivi quattro mesi. Il primo titolo scelto era I Telegrafi Del Martedì Grasso. In questo disco sono presenti anche alcuni grandi classici di Battiato, come Up Patriots to Arms e Prospettiva Nevski, che si ispira alla strada di San Pietroburgo.

Con Arabian Song, Franco Battiato inizia a sperimentare il canto in lingua araba, mentre sono diverse le citazioni letterarie contenute all’interno dell’album, tra le quali si contano quelle di Leopardi, Pascoli e Carducci nel brano Frammenti. L’arabo è presente anche in Up Patriots To Arms. La musica, invece, è un frammento dell’ouverture del Tannhäuser di Richard Wagner.

Marcel Proust è invece presente tra le seconda e la terza strofa di Passaggi A Livello: “La musique, bien différente en cela de la société d’Albertine, m’aidait à descendre en moi-même, à y découvrir du nouveau: la variété que j’avais en vain cherchée dans la vie, dans le voyage”.

Patriots di Franco Battiato era già stato celebrano per il suo 30° anniversario con un’edizione speciale e l’aggiunta del videoclip di Up Patriots To Arms e 4 tracce bonus. Per il quarantennale, si confermano le tracce della prima edizione celebrativa con l’aggiunta della base strumentale di Up Patriots To Arms.