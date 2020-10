Tiziano Ferro canta Franco Battiato nel nuovo singolo in radio da venerdì 30 ottobre. E Ti Vengo A Cercare è il secondo estratto dall’album di cover, Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri, atteso per il 6 novembre.

Dopo Rimmel, di Francesco De Gregori, Tiziano Ferro rilegge un altro grande successo della musica italiana. E Ti Vengo A Cercare è stato pubblicato nel 1988 nel disco Fisiognomica di Battiato e dal 30 ottobre sarà disponibile in radio e in digitale nella versione di Tiziano Ferro. L’artista ha annunciato anche la pubblicazione del relativo videoclip ufficiale, già pronto.

Nell’annunciare il nuovo singolo, Tiziano Ferro sceglie di pubblicare sui social alcuni versi del brano, una riflessione sulla società di quei tempi che identificano in modo perfetto anche quella odierna: “Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà”.

“Un poeta, un filosofo, un mentore, un amico. Non potevo non omaggiare anche lui, in questo viaggio tra le canzoni che sono diventate miracolo nella mia vita”, aggiunge Tiziano nel motivare la scelta di E Ti Vengo A Cercare, un altro dei brani della tradizione musicale italiana ai quali è particolarmente legato che troveremo nel suo primo progetto discografico di cover.

“Ho sentito il bisogno di rendere omaggio a Battiato in questo album che fotografa i miracoli che ho ricevuto dall’esterno, dal mio fare “esperienza degli altri” appunto, cantando questa sua canzone che sento appartenere al mio DNA, perché parla di spiritualità e del rapporto con Dio. Solo Franco avrebbe potuto scrivere una canzone ancora così attuale, dopo oltre 30 anni.Una frase come ‘Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà’ troverebbe senso sempre, sicuramente lo trova in questo momento storico. Non devo dire nulla di Franco Battiato che non si sappia già, è uno degli autori più moderni al mondo, ha sempre fatto della musica italiana qualche cosa di nuovo. Per me è una colonna portante della mia vita: ho avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui per il mio disco Alla Mia Età, scrivendo e registrando insieme ‘Il tempo stesso’, ma il vero miracolo è avvenuto nella mia primissima infanzia, quando le sue canzoni complesse ma così empatiche mi hanno protetto e salvato dalle paure in un momento molto fragile”.

Tiziano Ferro canta Franco Battiato: il testo di E Ti Vengo A Cercare