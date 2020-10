Tra gli album in esclusiva per Prime Day le scelte disponibili interessano sia le versioni su CD audio che quelle su vinile. L’Amazon Prime Day è partito alla mezzanotte di oggi, 13 ottobre 2020, e finirà domani 14 ottobre.

CD audio

Tra gli album in esclusiva per Prime Day troviamo la versione su CD di Why Me? Why Not di Liam Gallagher, l’ultimo album in studio dell’ex Oasis con la bellissima traccia One Of Us dedicata al fratello Noel.

In esclusiva troviamo anche Twerking Queen (El Resto Es Nada) di Elettra Lamborghini nell’edizione autografata. Il disco è l’album di debutto dell’ereditiera che quest’anno ha esordito a Sanremo con il brano Musica (E Il Resto Scompare).

Anche Ho Un Piano di Raphael Gualazzi, l’ultimo album in studio del cantautore, è in offerta esclusiva per Prime Day nell’edizione autografata e con il brano Carioca, in gara a Sanremo 2020.

In lista tra gli album in esclusiva per Prime Day troviamo anche la versione autografata di Strike, album di debutto di Leo Gassmann nella versione su CD. Il disco contiene Vai Bene Così, il singolo con il quale ha vinto per la categoria Nuove Proposte di Sanremo.

Vinili

Il 45 giri La Convenzione/Paranoia di Franco Battiato fu pubblicato nel 1972 ed è oggi disponibile in edizione limitata su supporto viola con tiratura di 1000 copie.

Nella versione su vinile azzurro e in confezione autografata troviamo anche Malia Parte Seconda di Massimo Ranieri, seconda raccolta di canzoni napoletane rivisitate in chiave jazz, pubblicata nel 2016.

Jova Beach Party di Jovanotti è disponibile nell’edizione su vinile colorato. L’EP anticipava la stagione di concerti di Lorenzo Cherubini nelle spiagge italiane.

Gli album in esclusiva per Prime Day saranno disponibili oggi, martedì 13 ottobre, fino a domani 14 ottobre per tutti gli abbonati al servizio Prime.