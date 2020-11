Lorella Cuccarini docente ad Amici di Maria De Filippi. Si apre così una nuova porta per la ex conduttrice di La Vita In Diretta, uscita in polemica dal contenitore pomeridiano di Rai1 che guidava con il giornalista Alberto Matano. La nuova edizione del talent di Canale5 dovrebbe iniziare il 14 novembre prossimo.

Va quindi formandosi il corpo docente, di cui dovrebbe fare parte anche Lorella Cuccarini. L’artista è anche una vecchia conoscenza del programma, dato che aveva già ricoperto il ruolo di giudice speciale. Non è neanche la prima volta in un talent. Nel 2014, aveva fatto parte della giuria di La Pista – condotto da Flavio Insinna – ma era stata chiamata anche a Star Academy su Rai2, poi chiuso anticipatamente a causa degli insoddisfacenti risultati di ascolto. Nel 2009, aveva fatto parte di Vuoi Ballare Con Me? su Sky Uno.

Ballerina di noto talento ma anche attrice, Lorella Cuccarini torna su Canale5 dopo 10 anni di assenza ma anche dopo aver cambiato agenzia. La sua ultima volta è stata a La Sai L’Ultima, che condusse con poco successo insieme a Massimo Boldi.

Complice il periodo che stiamo vivendo, quello che si sa della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi è ancora poco. Con la conferma di Lorella Cuccarini, c’è anche quella della data d’inizio che sembra fissata nel 14 novembre. I casting sono iniziati nei mesi scorsi, come d’abitudine.

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi sarà certamente nel segno del rispetto delle normative anti-Covid, che vietano gli assembramenti e ogni tipo di contatto sociale. Le puntate dello show si svolgeranno quindi a seguito di test obbligatori ai quali saranno sottoposti i concorrenti, i docenti e tutta la troupe.

L’ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi è Gaia Gozzi, che non ha potuto festeggiare con i compagni perché già nel pieno dell’emergenza sanitaria.