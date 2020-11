Ci sono ancora problemi FIFA 21 in data odierna, dopo quelli che avevano già afflitto la celebre e giocatissima simulazione calcistica di Electronic Arts e EA Sports la scorsa settimana, nel pieno della tradizione FUT Champions Weekend League. Problemi che oggi, 12 novembre 2020, vanno a colpire nello specifico non solo il titolo sportivo, ma in generale tutti i server del colosso di Redwood City. Per motivi non ancora ben chiari.

Come potete verificare anche voi sulle pagine del portale Downdetector, i problemi FIFA 21 si concentrano proprio sul funzionamento dei server del titolo calcistico, che sta dando ben più di un grattacapo ai videogiocatori appassionati nelle ultime ore della mattinata. Minimi invece i problemi per Battlefield 5, gioco sparatutto in prima persona realizzato dai ragazzi di DICE, che per alcuni restituisce match ingiocabili e in qualche modo “ballerini”. Per quanto riguarda l’ultima evoluzione di FIFA, invece, le criticità si stanno verificano in modo molto più massiccio, con gli utenti impossibilitati ad eseguire partite in multiplayer online su un po’ tutte le piattaforme di riferimento – dal PC alla PlayStation 4, passando pure per Xbox One e Nintendo Switch -, e addirittura con difficoltà ad effettuare il log in per accedere al proprio profilo personale.

Non sappiamo ancora se i tecnici di Electronic Arts siano già al lavoro per risolvere i problemi FIFA 21 e quelli conseguenti che si sono abbattuti su FIFA Ultimate Team, ma è possibile che vengano arginati nel giro di poche ore come spesso accade in questi casi. Nel frattempo, è cosa certa che l’ultimo capitolo di FIFA andrà a debuttare anche su PS5 e Xbox Series X/S nel mese di dicembre con un update gratuito per chi già possiede una versione current-gen del videogioco. L’aggiornamento introdurrà diverse migliorie grafiche per sfruttare la maggior potenza delle console di nuova generazione a marchio Sony e Microsoft