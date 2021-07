Si registrano problemi EA in questo venerdì 9 luglio, in particolare con il titolo FIFA tra i più giocati in assoluto per il quale non si riesce ad accedere alle sessioni online multi-player. Si tratta di difficoltà registrate già subito dopo ora di pranzo ma, giunti alle ore 17, si sono riproposte in egual misura.

La piattaforma Downdetector mette in risalto lo stato del servizio con decine e decine di segnalazioni di problemi EA ma anche nel dettaglio per FIFA. Va chiarito subito che non si tratterebbe dunque di un vero e proprio down, piuttosto di un’anomalia davvero specifica, anche se non meglio specificata (almeno fino al momento di questa pubblicazione). I giocatori interessati dagli errori non riuscirebbero in alcun modo a condurre una sessione di gioco e in particolare proprio con FIFA, nonostante pure diversi tentativi ripetuti in questa direzione.

Non si registrano feedback ufficiali sui problemi EA in questo momento, dunque non è possibile stabilire la vera natura così come l’entità dei problemi EA di questo caldo venerdì di luglio. Non resta altro da fare se non attendere che la situazione rientri oppure che giungano riscontri sulle anomalie quanto prima.

Aggiornamento 17:30 – I problemi EA con il titolo FIFA stanno progressivamente rientrando in questi minuti. Le segnalazioni di disservizi stanno vertiginosamente calando per il loro numero e sempre più giocatori ricominciano a poter svolgere una comune sessione online come al solito. LA situazione non è ancora del tutto rientrata ma è possibile che questo accada anche nel giro di pochi minuti. Nel frattempo non sono giunti feedback da parte di EA per comprendere quali siano state le reali motivazioni del disservizio, sebbene non così grave, comunque durato almeno un paio d’ore (tra alti e bassi e come testimonia sempre la curva del grafico presente su Downdetector).