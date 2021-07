I problemi EA per FIFA online si sono ripresentati anche oggi 27 luglio, anche se per via di un intervento di manutenzione programmato, dalle ore 5 alle 12.30 UTC. Su Twitter la divisione FIFA Direct Communication ha avvisato che la creazione di partite FUT & VOLTA FOOTBALL sarà disabilitata per circa 30 minuti prima della manutenzione per evitare potenziali disconnessioni a metà match (un procedimento standard, a cui un po’ tutti voi dovreste essere abituati). I problemi EA per FIFA online ravvisati oggi 27 luglio sono di certo collegati alla manutenzione programmata di cui il social team ha discusso in mattinata (c’è stata una sorta di comunicazione ufficiale per mettere al corrente i videogiocatori delle intenzioni da parte del reparto tecnico).

We have scheduled maintenance coming up on July 27, from 5:00 AM to 12:30 PM UTC.



FUT & VOLTA FOOTBALL match creation will be disabled 30 minutes prior to the maintenance in order to avoid potential mid-match disconnects.



1/2 — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) July 27, 2021

Non c’è da meravigliarsi di incappare in disservizi di varia natura in questi minuti, in quanto la situazione si risolverà nel giro di poco tempo, ed è comunque da associare ad azioni volte a revisionare l’apparato (non certamente a disturbi di altro genere). Avete sperimentato anche voi i problemi EA per FIFA online oggi 27 luglio? Il meglio che potete fare è evitare di accanirvi, e rimandare le vostre partite ad un momento migliore, quando tutto sarà tornato a funzionare in modo regolare. Del resto, non è la prima volta che capitano episodi simili, né sarà l’ultima.

Provare e riprovare a giocare non può che peggiorare le cose, questo è il consiglio che sentiamo di darvi. Per evitare di perdere tempo e di incrementare il livello di frustrazione per questo momento di pausa dovuto ai problemi EA per FIFA online, dedicatevi ad altro, per poi tornare all’attività non appena possibile, crediamo in giornata. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.