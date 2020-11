Beppe Fiorello contro Luca Argentero e Doc Nelle tue Mani? Il dubbio serpeggia sui social da qualche ora e sembra che i due attori, che stanno infuocando questo ultimo scorcio di autunno del prime time di Rai1, siano pronti ad uno scontro epico, una tensione che nessuno si sarebbe mai aspettato, non da due professionisti che hanno fatto della privacy il loro baluardo. Ma cosa è successo di preciso sui social in queste ore? La frecciatina che ha scatenato i pettegolezzi è arrivata proprio da Beppe Fiorello che lunedì e martedì ha intrattenuto il pubblico con le prime due puntate de Gli Orologi del Diavolo con un importante successo.

Beppe Fiorello ha ringraziato il pubblico per gli ascolti sottolineando come Gli Orologi del Diavolo sia “una serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti” per poi chiarire che lui ha sempre lavorato così “non mi piace andare sul sicuro” dando poi appuntamento a tutti con il doppio appuntamento della prossima settimana.

Fin qui niente di male se non fosse che, nello stesso tweet, Beppe Fiorello abbia riportato una recensione de La Repubblica sottolineando proprio il passaggio in cui si definisce la fiction come coraggiosa perché si avvale “dell’assenza di ospedali, medici e infermieri”. Proprio questa sottolineatura ha lasciato intendere che l’attore siciliano si riferisse chiaramente proprio al successo di Doc Nelle tue Mani (in onda questa sera con il penultimo episodio) tanto che proprio Luca Argentero ha subito risposto al grido di “che strano tweet”. Beppe Fiorello non risponde direttamente al collega ma subito dopo sottolinea il commento di uno dei fan che scrive: “Magari sta parlando in generale no?”.

Un infinito grazie al pubblico che sta amando #gliorologideldiavolo una serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti, io ho sempre lavorato così, non mi piace andare sul sicuro.

A lunedì e martedì prossimo con le ultime due puntate e un finale mozzafiato pic.twitter.com/jjfw3NovoE — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) November 11, 2020

Quello dell’attore non voleva essere quindi una frecciatina al successo che Luca Argentero ha portato a casa con una serie “rassicurante”? Dopo le polemiche di queste ore, Fiorello è tornato sui social questa mattina al grido di “Keep Calm and stay healthy”, calerà il sipario su questo polverone?