Beppe Fiorello terrà le redini di cast e personaggi de Gli Orologi del Diavolo, la nuova serie di Rai1 al via oggi, 9 novembre, dopo lo slittamento della scorsa settimana. Domenica scorsa la rete ammiraglia Rai ha preferito dare precedenza ad un omaggio a Gigi Proietti e lo stesso Beppe Fiorello ha deciso di mettersi da parte per un ultimo saluto doveroso ad un artista che ha fatto la storia della recitazione italiana. Questa sera toccherà a lui vestire i panni del suo primo personaggio seriale, Marco Merani, ispirato alla vera storia di Gianfranco Franciosi, il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale.

Gli Orologi del Diavolo è una storia di grande impatto emotivo tratta da una vicenda realmente accaduta e liberamente ispirata all’omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo che narra le vicende di Marco Merani, un motorista nautico bravissimo con un un passato nelle gare off-shore e un presente da costruttore di barche alla foce del fiume Magra. Saranno i narcotrafficanti a bussare alla sua porta perché bisognosi dei gommoni, che corrono più delle motovedette dei carabinieri e della polizia, per i loro affari.

A questo punto, Marco chiede all’amico Mario, un poliziotto, come comportarsi ed è in quel momento che lui lo spinge ad accettare in veste di infiltrato della polizia per incastrare i boss di questo cartello spagnolo. “El mecanico”. Durante la sua missione diventa punto di riferimento per il giovanissimo Aurelio, geniale e astuto boss dell’organizzazione che si affeziona a Marco come a un fratello, ma quando durante un’operazione in mare fra Italia e Spagna qualcosa va storto, il nostro protagonista finisce in un carcere francese e lì rimane per otto mesi senza che la polizia italiana intervenga.

Una volta libero, nel secondo episodio de Gli Orologi del Diavolo, alla sua porta torna a bussare Aurelio che ha ancora bisogno di lui per un ultimo viaggio, un ultimo carico che sistemerà tutto e tutti per sempre, ma lo stesso farà la polizia. Cosa farà Marco?

In cast e personaggi de Gli Orologi del Diavolo ci saranno anche Claudia Pandolfi nei panni di Alessia, la donna che saprà stare al fianco di Marco anche nei momenti più bui e difficili; Alvaro Cervantes nel ruolo dello spietato rampollo di una nota famiglia spagnola di trafficanti di droga, Aurelio Vizcaino; Nicole Grimaudo nelle vesti della moglie di Marco; Fabrizio Ferracane è Mario, l’agente dello SCO; Carlos Librado è Pablo Hernandez; Alicia Borrachero è Carmen Villa, il commissario spagnolo incaricato di seguire la parte iberica dell’indagine; Marco Leonardi in quelli di Jacopo Merani, il fratello minore di Marco ed ex tuffatore; Roberto Nobile è il padre di Marco e Jacopo, Antonio; Ignasi Vidal è Nerone, il braccio armato e uomo di fiducia di Aurelio, Gea Dall’Orto è Joy Merani, la figlia adolescente di Marco.