Tutto è pronto per il finale di Doc Nelle tue Mani slittato di qualche settimana per via della decisione di Rai1 di mandare in onda un singolo episodio ogni giovedì. Luca Argentero e il suo Andrea Fanti presto dovranno salutarci ma prima dovranno affrontare le conseguenze della denuncia di un ex specializzando pronto a puntare il dito contro l’ex primario. Cosa succederà nel penultimo episodio di Doc Nelle tue Mani in onda oggi, 12 novembre, su Rai1?

Nell’episodio dal titolo “Veleni” Andrea si trova nell’occhio del ciclone nel momento in cui un ex specializzando lo accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica sul Satonal, il medicinale che ha ucciso alcuni pazienti. Incapace di difendersi a causa dell’amnesia, cerca conferme nelle persone che gli sono vicine a cominciare da Agnese, la donna ammetterà che una cosa del genere sia possibile oppure cercherà di difenderlo fino alla fine?

Nel frattempo, Lorenzo deve combattere per far inserire Chiara nella lista dei trapianti per salvarle la vita proprio come le ha promesso mentre Giulia gli chiede aiuto per scagionare Andrea da questa accusa infamante.

Agnese ha un improvviso malore che preoccupa tutti ma soprattutto Andrea, è possibile che nonostante l’intervento subito, possa essere rimasta incinta?

Protagonisti di questo penultimo episodio anche gli specializzandi del reparto. Gabriel sembra pronto a rinunciare al suo ritorno nel suo villaggio, convinto di voler rimanere, almeno per ora in Italia, rinuncerà anche al matrimonio combinato magari proprio per amore di Elisa? Alba e Riccardo finalmente hanno avuto modo di fare pace e parlare liberamente dei loro sentimenti lasciandosi andare ad un lungo bacio che ha infuocato i fan sui social. Come finirà tra loro e cosa ne sarà di Andrea dopo queste accuse?